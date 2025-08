Lebane: el secreto de una empresa argentina que pasó de tener 30 a 200 clientes en un año

Su historia comenzó hace cuatro años, en un ascensor en México. Bruno Lerer y Lucas Glustman se cruzaron, se reconocieron como compatriotas y comenzaron una relación que se convertiría en un negocio. “Lo molesté tanto para que me diera consejos que un día me dijo: ‘¿Querés hacer algo conmigo? Busquemos una industria grande y que podamos mejorar cierto vicio que tenga de una manera muy superadora, que funcione y sea fácil de usar’”, recuerda Lerer. Lucas, que venía de una trayectoria emprendedora sólida e incluso había atravesado un IPO, comenzó a investigar el mundo del real estate y encontró una necesidad desatendida.

Lo que encontraron fue un ecosistema regido por hojas de cálculo, libretas y herramientas inconexas. “Los desarrolladores manejaban millones de dólares en obras y no sabían con precisión en qué gastaban, cuánto les costaba y no contaban con información en tiempo real”, explica Lerer. Con este diagnóstico, sumaron al equipo a Diego Sarro , actual CTO, y dieron forma a Lebane, el primer sistema de gestión que funciona como un asistente de gestión cuantitativa y cualitativa para el desarrollo inmobiliario y la construcción

Con un pie en el acelerador

La fusión y la agilidad del equipo les permitieron escalar 20x en un año y salir del modo oculto: la empresa pasó de tener una cartera de 30 clientes en julio de 2024 a más de 200 en la actualidad.

Pero lo que realmente diferencia a Lebane de cualquier competidor es su core tecnológico. A diferencia de otros ERP tradicionales, Lebane es AI Native: la plataforma fue concebida directamente integrada con herramientas como Open AI, Mistral o Claude. Gracias a esto, los usuarios pueden operar el sistema, hacer consultas e incluso recibir recomendaciones a través de WhatsApp, mediante un sistema de lenguaje natural que se entrena con la propia data de cada desarrolladora.

“La solución surge porque hay un gran problema de falta de centralización de la información. Las desarrolladoras no tienen en claro temas fundamentales como en qué estaban gastando dinero o incluso había problemas de registro en las ventas. Otro problema también era que no tenían data en tiempo real para tomar decisiones inteligentes con datos. Incluso notamos que había problemas de desvíos y poca precisión en los tiempos de las obras. Y no había ningún sistema que cumpliera con las condiciones que necesitaba un desarrollador inmobiliario para la Argentina”, amplía Lerer.

La plataforma ya resuelve las tareas de las áreas contable, administrativa, comercial, de compras, tesorería y obra de las desarrolladoras e inmobiliarias. Y el roadmap incluye proyectos para ampliar los servicios que ofrecen. Aunque también atienden a constructoras, inmobiliarias y gerenciadores, el foco está puesto en el desarrollador inmobiliario profesional.

lebane 3

Uno de los mayores desafíos que enfrentó hasta ahora la empresa fue la implementación. “La industria todavía tiene miedo a la tecnología, a perder el control o a quedar fuera. Muchos no saben cuánto les cuesta una obra, no tienen data en tiempo real y calculamos que hoy se están subestimando los costos de construcción entre un 35 y 50%, además de que los plazos de entrega se aplazan, sin saber los motivos reales”, dice Lerer. Con su solución, esperan agregar una capa de tecnología y profesionalización a una industria que seguirá creciendo en los próximos años.

Con presencia en Argentina, México y Uruguay, y con un plan claro de expansión regional, Lebane se perfila entre los emprendimientos más disruptivos de la región. Y si bien su historia recién comienza, con más de 200 clientes que validaron su solución, ahora se encaminan a construir un ecosistema que no solo mejore la eficiencia de los proyectos, sino también reimagine la manera en que se construyen las ciudades.