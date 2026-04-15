Más persianas bajas: indumentaria y bancos profundizan el cierre de locales en CABA

La caída del consumo y los cambios de hábito impactan en el cierre de locales en avenidas claves como Cabildo, Rivadavia y Santa Fe.

La caída del consumo impacta de lleno en la industria del retail. En este sentido, varias arterias históricas de la Ciudad de Buenos Aires, ya reflejan un aumento en la cantidad de locales vacíos.

La vacancia creció de forma significativa en los últimos meses y, en algunos corredores, hasta se duplicó entre el último semestre del año pasado y este. En paralelo, la falta de dinamismo en la demanda y la escasa flexibilidad de los propietarios para ajustar valores de alquiler profundizan el problema.

“La tendencia de cierres que veíamos en Florida y Caballito se replica ahora en Belgrano y el alerta se va haciendo cada vez más grande”, advirtió Martín Potito, director corporativo de LJ Ramos. En ese sentido, detalló que sobre la avenida Cabildo, en el tramo entre Monroe y Virrey del Pino, la vacancia ya es del 10%.

La comparación entre corredores también deja en evidencia el cambio de escenario. Mientras Florida registra una vacancia del 8,7%, Belgrano ya muestra cifras de dos dígitos. Incluso zonas que históricamente presentaban niveles bajos, como el corredor de avenida Rivadavia y La Plata en Caballito, comienzan a mostrar señales de desgaste.

En paralelo, los valores pedidos no acompañan la caída de la demanda. “En la mayoría de los casos, los contratos tienen ajustes semestrales o trimestrales en pesos atados al IPC, pero no hay una baja real en los precios. La demanda no acompaña”, sostuvo Potito. La consecuencia es directa: locales que quedan vacíos y a los que cuesta volver a ocupar.

Falta demanda para los locales grandes

Otro dato que llama la atención es el tipo de superficie que se libera. “Se están desocupando los locales grandes. Los operadores no tienen demanda para ese tipo de espacios y las cadenas son cada vez más selectivas”, agregó el directivo. La tendencia apunta a formatos más chicos, con foco en diseño y experiencia, en línea con un consumidor más cauteloso.

“El retail viene castigado desde hace años, pero hoy se combina con un consumo que no repunta. Eso genera más rotación y más vacancia, dos síntomas claros de que las cosas no están funcionando”, afirmó Marcelo Zuliani, Director comercial en Colliers Argentina,

El impacto también se refleja en el tipo de inquilino. En la peatonal Florida, por ejemplo, se observa una caída en el perfil comercial, en parte por la falta de recuperación del turismo y la ausencia de grandes marcas internacionales. “En la zona hay menos jugadores fuertes y más rotación”, explicó Zuliani.

Crece el cierre de sucursales bancarias

En cuanto a los rubros más afectados, la moda y el textil encabezan la lista, seguidos por gastronomía, hogar y bazar. "También se suma el sector bancario, con una reducción sostenida de sucursales que liberan grandes superficies tanto en la Ciudad como en el interior del país", explicó Potito.

Sin embargo, no todo el mapa muestra el mismo nivel de deterioro. Algunos tramos de la avenida Santa Fe, como el comprendido entre Callao y Pueyrredón, mantienen cierta dinámica, al igual que la zona de Coronel Díaz. Aun así, el panorama general es de cautela.

“La Argentina necesita consumo para sostener el retail. Hoy hay una necesidad de marcas que no están, pero también un mercado que no puede consumir”, planteó Zuliani. En ese marco, la expectativa está puesta en una eventual mejora macroeconómica con menor inflación, baja de tasas e incremento del ingreso para que pueda repuntar el consumo.