Cuánto vale vivir en Kansas City y Dallas, donde la selección argentina iniciará la defensa del título en Estados Unidos

Lejos de Miami y Nueva York, las dos sedes donde jugará la Scaloneta exhiben mercados muy distintos. Precios de compra y alquiler y qué perfiles eligen estas ciudades.

Horizonte urbano (skyline) del centro de Kansas City con el parque Penn Valley en el primer plano y un cielo azul vivo de fondo. En esa ciudad debuta la Scaloneta

Mientras Lionel Messi y la selección argentina se preparan para iniciar la defensa del título conseguido en Qatar, Kansas City y Dallas también ultiman detalles para recibir a miles de hinchas durante el Mundial 2026 . Las dos ciudades, menos conocidas para los argentinos que Miami o Nueva York, exhiben además mercados inmobiliarios con fuerte dinamismo y perfiles muy diferentes: una apuesta por la vida familiar y viviendas más accesibles, mientras la otra se consolidó como uno de los grandes polos corporativos de Estados Unidos.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará su primer partido ante Argelia en Kansas City (en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Misuri), y los siguientes dos encuentros frente a Austria y Jordania en Arlington (AT&T Stadium), Texas , dentro del área metropolitana de Dallas–Fort Worth .

Kansas City, ubicada entre los estados de Missouri y Kansas, en el corazón del país, se caracteriza por un costo de vida inferior al promedio nacional y por un mercado estable. Dallas, en Texas, se transformó en un imán para empresas tecnológicas, financieras y sedes corporativas, con una economía que continúa atrayendo población y empleo.

"Existe una diferencia muy marcada entre ambos mercados. Kansas City ofrece un perfil más tranquilo y accesible, ideal para familias que buscan una casa con jardín y costos razonables. Dallas es un gigante corporativo, con mucho más empleo y una fuerte demanda de alquileres", sostuvo Franco Forte , CEO y cofundador de Mudafy.

Dos ciudades con perfiles diferentes

Kansas City registra entre 1.500 y 2.000 operaciones inmobiliarias por mes, con una marcada estacionalidad entre mayo y septiembre. El costo de vida se ubica cerca de un 11% por debajo del promedio estadounidense y la ciudad atrae principalmente a familias jóvenes y sectores medios.

La dinámica sorprende desde la mirada argentina. Las viviendas suelen venderse en menos de un mes y en algunos casos apenas permanecen una semana en el mercado.

Dallas juega en otra escala. Allí se concretan entre 2.000 y 3.000 operaciones mensuales y, pese a la desaceleración posterior al boom de la pandemia, conserva una demanda sostenida impulsada por las empresas y la migración interna.

Precios de Kansas y Dallas Fuente: Mudafy

Texas ofrece además una ventaja fiscal importante: no cobra impuesto estatal a los ingresos, un atractivo adicional para profesionales y altos ejecutivos.

Cuánto cuesta comprar una vivienda

Los datos de las plataformas Zillow y Redfin muestran que Kansas City continúa entre las plazas más accesibles del país. El valor típico de una vivienda ronda los u$s230.600, mientras que la mediana de venta se ubica cerca de los u$s290.000.

Forte resumió: "Kansas City representa el perfil de comprar barato, alquilar bien y dormir tranquilo".

Departamento Kansas Ubicado en la exclusiva zona residencial de Brookside, el departamento de Meyer Boulevard cotiza actualmente en 211.000 dólares, en Kansas City

La comparación con otras ciudades estadounidenses refleja las diferencias. En Miami las viviendas superan los u$s650.000 y en Nueva York rondan los u$s875.000.

Dallas presenta valores superiores. El precio típico alcanza los u$s315.000 y la mediana de venta de una propiedad llega a u$s465.000. En zonas premium, como North Dallas, algunas operaciones superan el millón de dólares.

Aunque el mercado muestra correcciones respecto de los máximos posteriores a la pandemia, la demanda corporativa mantiene la actividad.

Los alquileres y el mercado de renta

La renta constituye uno de los grandes motores de Dallas. Cerca del 58% de los hogares vive en alquiler, una característica que convierte a la ciudad en un destino atractivo para quienes buscan ingresos recurrentes.

Los alquileres promedio de todas las tipologías oscilan entre u$s1.950 y u$s2.000 mensuales. Un departamento de un dormitorio cuesta alrededor de u$s1.412, mientras que una unidad de dos ambientes alcanza u$s1.848 y una de tres dormitorios supera los u$s2.200.

Dallas casa Casa de tres ambientes en alquiler en Dallas Norte, sale u$s2.000 al mes

Kansas City ofrece números más accesibles. El alquiler promedio ronda los u$s1.300 mensuales. Un departamento de un dormitorio se ubica cerca de u$s1.228; uno de dos dormitorios llega a u$s1.429 y una unidad de tres ambientes alcanza u$s1.791.

Los suburbios residenciales, las casas unifamiliares y las viviendas con jardín predominan en Kansas City, mientras que en Dallas crecen los townhouses, las torres residenciales de Uptown y Downtown y los nuevos desarrollos suburbanos.

Esfuerzo familiar

Las diferencias también aparecen en el presupuesto familiar. Una familia necesita alrededor de u$s5.700 mensuales para mantener un nivel de vida confortable en Kansas City. En Dallas, esa cifra asciende a unos u$s6.800.

Dallas Propiedades Vista de Dallas, en el estado de Texas, posee 1.300.000 habitantes Pexels

La ciudad texana ofrece mejores salarios y una economía más diversificada, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, financieras y corporativas. Además cuenta con dos aeropuertos internacionales y una infraestructura de alcance global.

Kansas City conserva un perfil más residencial y tranquilo, aunque recibió mejoras urbanas y de transporte con vistas al Mundial.

La infraestructura, otro partido fuera de la cancha

La cuenta regresiva para el Mundial también aceleró las inversiones urbanas. Kansas City, una de las sedes más pequeñas de la Copa del Mundo, destinó cerca de u$s165 millones para la organización del torneo y recibió casi u$s200 millones de aportes de los gobiernos federal, estatal y local para seguridad, transporte y mejoras viales. Si se toman los desembolsos acumulados durante los últimos 15 años para consolidarse como la "capital del fútbol" en Estados Unidos, la región movilizó alrededor de u$s650 millones.

Las obras incluyeron mejoras en el aeropuerto internacional, ampliaciones en los servicios de transporte y adecuaciones en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, donde debutará la selección argentina. Además, se habilitaron nuevos corredores para conectar el centro con las principales zonas de circulación.

Dallas 2 El moderno perfil urbano del centro de Dallas combina rascacielos, desarrollos corporativos y una infraestructura que convirtió a la ciudad texana en uno de los principales polos económicos de Estados Unidos y una de las sedes del Mundial 2026 Pexels

La ciudad espera recibir unos 650.000 visitantes durante el certamen, con un impacto económico superior a los u$s650 millones.

Dallas tampoco se quedó atrás. La región Dallas-Fort Worth, que albergará nueve partidos y una semifinal, reforzó la red de transporte DART y aprobó inversiones por u$s15 millones para instalar el centro internacional de transmisiones de la FIFA. A ello se sumaron más de u$s51 millones aportados por el gobierno federal para tareas de seguridad y logística, además de obras sobre calles, veredas, iluminación y espacios públicos, con el objetivo de dejar un legado urbano más allá del evento deportivo.

Fisonomía inmobiliaria

La diferencia también aparece en el tipo de producto que domina cada mercado. En Kansas City predominan las casas unifamiliares y cerca del 55% de los hogares pertenece a propietarios. Los tickets de entrada son considerablemente más bajos que en otros grandes mercados estadounidenses.

"El comprador típico busca una casa con jardín y una cuota hipotecaria saludable. Es un mercado estable, con subas de precios moderadas y un perfil conservador", describió Forte.

En cambio, consideró que Dallas ofrece otra lógica. Indicó: "Es un mercado más complejo. El inventario aumentó y eso le dio mayor poder de negociación a los compradores. Lo que sigue mostrando fortaleza es el segmento premium y la demanda estructural de alquileres".

Para el ejecutivo de Mudafy, ese es uno de los principales atractivos de la ciudad texana: "El 58% de los hogares de Dallas vive en alquiler. Eso la convierte en una plaza ideal para quienes buscan comprar para obtener renta, sobre una economía que sigue generando empleo y atrayendo corporaciones".

"El contraste es claro. Kansas City representa la idea de comprar barato, rentar bien y dormir tranquilo. Dallas ofrece una economía mucho más profunda, más oportunidades laborales y un mercado inmobiliario más sofisticado", concluyó Forte.