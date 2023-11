Massa habló sobre su futuro: confirmó que tiene tres propuestas del sector privado en el exterior

El ex candidato presidencial por Unión por la Patria y ministro de Economía reveló detalles sobre su futuro profesional.

La primera declaración pública dada por el ex candidato presidencial de Unión por la Patria , luego de haber alcanzado el 44,35% de los votos en la disputa electoral que lo enfrentó a Javier Milei , tuvo lugar mientras salía de la sede del ministerio que dirige. "Estoy evaluando qué es lo más conveniente para mi vida personal y para mi familia” , sostuvo.

Durante la noche del domingo en el que se conocieron los resultados del escrutinio provisorio, en el acto en el que reconoció la victoria del candidato liberal , Massa ya había dado un alguna pista sobre su futuro . "Quiero contarles, desde lo personal, que hoy termina una etapa en mi vida política . Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades. Sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo”, había anticipado en su discurso desde el bunker al dar a conocer la derrota", afirmó en esa oportunidad.

En ese sentido, en las recientes declaraciones reveló que no se alejará totalmente de la vida política, ya que tiene planeado “volver a poner en marcha la Fundación Encuentro”, un think tank propio que había lanzado en 2020. "Vamos a trabajar en propuestas e ideas, como siempre lo he hecho. Siempre hice política sobre la base de hacer o proponer, eso será en todo caso un aporte mío para la nueva etapa de la Argentina”, agregó.