Recaudación en las provincias: ¿y de tecnología cómo andamos?

Volviendo al principio, ¿por qué ahora no cambiamos las preguntas? Que podemos resumir así: ¿de qué herramientas disponen las provincias para recaudar mejor, más rápido, con buena información y mejorando el vínculo con los contribuyentes? La respuesta, claro, contiene una palabra clave: tecnología. Potente elemento que nos abre paso de inmediato a la siguiente cuestión: ¿por qué las agencias de recaudación provinciales (ARP) no podrían acceder a los mejores sistemas disponibles en el mercado? ¿Son acaso las cenicientas del cuento, siempre destinadas a lo peor de la casa, sin instrumentos suficientes para llevar adelante sus metas con éxito? Por supuesto, la respuesta es NO. Las ARP no tienen porqué actuar como acompañantes pasivas, desgreñadas y muñidas con una vieja escoba y un triste balde, mientras en otros sectores la capacidad de innovación y las herramientas tecnológicas avanzan año a año.