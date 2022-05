Estiman que el salario medido en dólares se derrumbó 40% desde 2015

Asimismo, el informe exhibió que si se evalúan los ingresos al tipo de cambio "contado con liqui" (CCL), la contracción fue cercana al 65% entre el último máximo de 2017 y la actualidad.

"El salario medido en CCL (hoy por debajo de u$s500) se asemeja al salario bruto del 2006, registrando un retroceso de 16 años", resaltó la Universidad Austral.

Estimación de Focus Market

La consultora Focus Market fue más cruda en su análisis, al evaluar el ingreso promedio de los argentinos según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y dividirlos por el dólar blue (a $14,85 en 2015 y a $202 en 2021).

En base a esa metodología, el estudio dio como resultado un derrumbe de 86% en el ingreso entre 2015 y 2021. A modo de ejemplo, mientras el 10% más pobre de la población percibía en promedio u$s209,78 en 2015, ahora percibe apenas u$s29,47. De manera similar, el 10% más rico pasó de recibir u$s3083,80 a u$s487,53. El más perjudicado fue el séptimo decil, cuyo ingreso medio se redujo desde los u$s1.177,51 hasta los u$s158,57 (-86,5%).

"Desde el punto de vista Macroeconómico los desequilibrios fiscales y monetarios llevaron en los últimos años a que la pérdida de valor del peso destruya el ingreso de los Argentinos. Por otra parte, la contracara en la microeconomía es una economía que no crece en términos reales en los últimos años por lo cual no se puede distribuir aquello que no se produce", indicó el director de Focus Market, Damián Di Pace.

El informe recibió algunas críticas en las redes, por la utilización del tipo de ingreso y del tipo de dólar.