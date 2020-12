Resultados principales

- 7 de cada 10 personas en el mundo dicen que se aplicarían la vacuna contra el Covid-19. En Argentina, el porcentaje de personas dispuestas a vacunarse alcanza el 76%, ligeramente más que la media global (71%). Los países de la región Asia-Pacífico muestran mayor predisposición a la vacunación.

- A nivel global, se registra una predisposición algo más alta en adultos mayores hacia la aplicación de la vacuna (78% entre mayores de 64 años versus 73% entre jóvenes de 18 a 24 años). Sin embargo, en la Argentina, los más jóvenes muestran mayor predisposición a vacunarse (83% jóvenes de 16 a 24 años versus 67% los mayores de 64 años).

- Por otra parte, tanto a nivel global como local, se detecta menor predisposición a vacunarse entre quienes se encuentran desempleados (58% en Argentina).

- En la región de Asia-Pacífico se registran las evaluaciones más positivas del accionar del gobierno frente a la crisis de la pandemia y la capacidad del sistema de salud, mientras que Polonia, España, el Líbano, Ecuador y Chile es donde peor se evalúa el accionar del gobierno y Polonia, Ecuador y Perú los que peor califican su sistema de salud.

- Argentina se encuentra en un punto intermedio en estas evaluaciones: en nuestro país, las opiniones se dividen entre una evaluación positiva y negativa del accionar del gobierno frente a la pandemia (49% vs. 48%) y 62% evalúa positivamente la capacidad del sistema de salud (vs. 58% la media global).

- La mayoría de los encuestados a nivel global considera improbable viajar al extranjero, ya sea por vacaciones (65% lo considera improbable) o por trabajo (77%). En la Argentina, es considerablemente superior el porcentaje de personas que considera improbable viajar el año próximo (85% por vacaciones y 88% por trabajo).

La Vacuna

Globalmente, la gran mayoría de las personas están interesadas en que se encuentre una vacuna contra el coronavirus. En este sentido, 7 de cada 10 personas dicen que están de acuerdo con vacunarse contra este virus, un interés que no varía cuando se considera diferencias de género. Se registra una predisposición algo más alta en adultos mayores hacia la aplicación de la vacuna (78% entre mayores de 64 años, vs. 73% entre jóvenes de 18 a 24 años). Y cuando se considera el nivel educativo y la ocupación de los respondentes, aquellos con el menor nivel educativo y quienes se encuentran desempleados expresaron menor interés en aplicarse la vacuna.

En la Argentina existe una predisposición un poco mayor a vacunarse que la de la media global (76% vs. 71%) y a diferencia de la tendencia a nivel global, a menor edad, se manifiesta mayor predisposición (83% entre jóvenes de 16 a 24 años, vs. 67% entre los mayores de 64 años). En relación al nivel educativo no se perciben diferencias, sin embargo sí se observa la misma tendencia que a nivel global a una menor predisposición a vacunarse entre quienes se encuentran desempleados (58%). Los ciudadanos de CABA se muestran algo más predispuestos (79%) que aquellos de GBA (74%) y del interior del país (76%) a recibir la vacuna.

Entre las diferentes regiones del mundo, Asia-Pacífico (80%) muestra el mayor porcentaje de población dispuesta a vacunarse, siendo Vietnam (98%), China e India (91% ambos) los países que lideran el ranking mundial. Por otro lado, en países como Serbia (62%), Croacia (59%), Francia (56%) y Líbano (56%), la vasta mayoría de la población aún no está convencida de aplicarse la vacuna.

Si se considera que cada país debe vacunar como mínimo al 6% de la población para adquirir la “inmunidad de rebaño”, hay por delante un importante trabajo de concientizar e informar para convencer especialmente a aquellas personas que dicen que probablemente no se vacunarán, un porcentaje que varía en los diferentes países abordados y que alcanza al 17% de los encuestados globalmente, y 11% en Argentina. Es importante resaltar que existe aún un 12% de respondentes a nivel global (13% en Argentina) que definitivamente no desea recibir la vacuna contra el Covid-19.

Encuesta WIN y Voices 01 Predisposición a vacunarse por país.

Los Gobiernos y el Sistema de Salud

La región de Asia-Pacífico se destaca nuevamente al evaluar positivamente la manera en que el gobierno manejó la crisis pandémica (73% considera que la manejó muy bien o bastante bien) y la capacidad del sistema de salud (79% la evalúa positivamente). Los países que mejor evaluaron ambas instituciones son China y Vietnam, porcentajes que exceden el 90% de aprobación, mientras que otros países evaluaron muy duramente las acciones de sus gobiernos: Polonia (81% dijo que la crisis se manejó muy mal o bastante mal), España (72%), Líbano (72%), Ecuador (70%) y Chile (69%).

Al evaluar sus sistemas de salud, Polonia (87%) y Ecuador (78%) aparecen de nuevo entre los países cuya evaluación fue más severa, seguidos de Perú con un 70% de encuestados en ese país que opina que evaluó su sistema de salud como muy malo o bastante mal.

En la Argentina, las opiniones sobre la forma en que el gobierno manejó la crisis por la pandemia están divididas: 49% evalúa positivamente el accionar del gobierno y 48% lo evalúa negativamente, lo que la ubica ligeramente por debajo de la media global de evaluación positiva (52%).

En nuestro país, los hombres tienden a evaluar más negativamente este punto (52% lo evalúa muy mal/bastante mal vs. 44% de las mujeres). También se percibe mayor disconformidad con el accionar del gobierno respecto a la pandemia a mayor nivel educativo (61% de quienes alcanzaron educación superior lo evalúan negativamente vs. 57% quienes tienen nivel secundario y 32% nivel primario).

Sin embargo, la capacidad del sistema de salud de nuestro país recibe una evaluación más positiva, con 62% de los respondentes que la evalúa muy bien o bastante bien (ligeramente superior a la media global de 58%).

Encuesta WIN y Voices 02 Evaluación del manejo de la crisis por parte del gobierno y de la capacidad del sistema de salud.

Viajar en el 2021

Con respecto a la posibilidad de viajar al exterior en 2021, la mayoría lo considera improbable, ya sea por vacaciones (65%) o trabajo (77%). Sin embargo, existen algunos países donde se expresa mayor predisposición a viajar: la lista la encabezan India y Nigeria con cifras superiores al 50% de los entrevistados que consideran probable viajar por uno u otro motivo. China, por otra parte presenta la menor intención de viaje para el próximo año, a pesar de contar con uno de los porcentajes más altos de ciudadanos predispuestos a vacunarse.

En el caso de los argentinos, ven aún menos probable viajar por uno u otro motivo: 85% considera no muy o para nada probable viajar por vacaciones al exterior en 2021 y 88% considera lo mismo respecto a viajes de trabajo internacionales. La mayor expectativa de viajar se encuentra entre aquellos respondentes que tienen nivel de educación superior: 22% considera muy probable o bastante probable viajar por vacaciones (vs. 11% quienes tienen educación secundaria y 9% primaria) aunque esta cifra desciende a 12% (vs. 6% en los otros niveles educativos) cuando se consideran viajes por trabajo. De manera similar, la predisposición a realizar viajes al exterior por vacaciones es un poco mayor entre los ciudadanos de CABA (22%) que los de GBA (12%) y el interior del país (11%).

Encuesta WIN y Voices 03 Predisposicion a viajar al exterior en 2021 por vacaciones: Argentina por nivel de estudios.

Vilma Scarpino, Presidente de WIN International Association, dijo: “Esta encuesta es una herramienta valiosa para anticipar el escenario de la pandemia en 2021.La predisposición a vacunarse es una evidencia del fuerte deseo de volver a la normalidad, considerando que los ciudadanos de muchos países carecen de confianza en su sistema de salud. En 2021, las personas serán más precavidas y no planean aún viajar. Basados en estos resultados, será interesante ver cómo la predisposición a vacunarse y viajar cambiará en los primeros meses del año próximo.”

Constanza Cilley, Directora ejecutiva de Voices! dijo: “El estudio muestra una buena predisposición a aplicarse la vacuna por parte de casi 8 de cada 10 personas (76%) en nuestro país. Son buenas noticias ya que, si bien el éxito de las campañas de vacunación depende de muchos factores, el encontrar poca resistencia por parte de una gran parte de la población será un obstáculo menos a sortear en este camino arduo que seguiremos para enfrentar la pandemia.”

Metodología

La Encuesta Global de WIN (WWS) y Voices en Argentina es un estudio llevado a cabo cada año con el propósito de medir los pensamientos, expectativas, preocupaciones y percepciones de la gente en relación a tópicos relevantes para la sociedad y los negocios.

Un total de 26,759 personas fueron entrevistadas globalmente. El trabajo de campo fue llevado a cabo entre el 21 de octubre y 15 de diciembre de 2020 utilzando encuestas telefónicas, por internet o face to face, dependiendo de los países. El margen de error para la encuesta es entre 2.5 y 4.4, con un nivel de confianza de 95%. La media global ha sido calculada de acuerdo a la población adulta encuestada en los diferentes países.

Worldwide Independent Network of Market Research (WIN) es una red global que realiza investigación de Mercado y Encuestas de opinión en todos lo los continentes.

Voices! Research & Consultancy es una empresa con foco en la investigación social, política y de mercado, con el objetivo de proporcionar consultoría a las organizaciones usando rigurosas metodologías y enfoques innovadores.