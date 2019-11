Santa Fe tiene la primera ley de Eficiencia Energética Domiciliaria

En el largo plazo, este instrumento genera un sello distintivo que tiene incidencia en el valor de mercado de un inmueble, promoviendo la inversión, el desarrollo y el trabajo local.

La secretaria de Estado de la Energía de la provincia, Verónica Geese, reconoció que “esta ley corona un trabajo muy serio que se viene realizando y que tomaron como ejemplo 6 provincias argentinas para iniciar sus acciones de eficiencia energética en las viviendas.”

Esta ley “no solamente va en el sentido en el que va el mundo desde lo económico, es decir bajar los costos para la vida de la gente, sino también desde lo ambiental porque ser eficiente energéticamente es aportar al cuidado del ambiente y a la lucha contra el cambio climático”, agregó.

Geese destacó que “es la primera ley que va a tener una provincia en eficiencia energética. Creemos que estos son los inicios y que a partir de aquí el mercado inmobiliario, los municipios y comunas, van a poder adoptar esta herramienta para informar a los usuarios de qué tipo de viviendas están construyendo, comprando o alquilando según los gastos energéticos de las mismas. Así que es también para nosotros muy importante desde el punto de vista de la información de los usuarios y del derecho del consumidor.”

En el mismo sentido, la diputada provincial Clara Garcia manifestó que “es una ley que nos llena de orgullo a los santafesinos porque es la primera en todo el país que lo que hace es certificar en una vivienda cual es su calidad energética, cuanto es de sustetable o no en la generación de la calefacción que necesite en el invierno, de la refrigeración del verano, del calentamiento de agua. Además, tiene que ver con una cuestión muy dinámica de las viviendas, como es la construcción, la calidad de sus aberturas, la iluminación, la vegetación que la rodea, todos elementos a tener en cuenta para consumir menos energías. También tiene en cuenta a las energías renovables que utiliza una familia, que no son tan caras y no son perjudiciales para el ambiente.”

La legisladora destacó que “la Secretaría de Estado de la Energía de nuestra provincia capacitó a más de 800 profesionales en todo el país para hacer estos relevamientos y de ellos, 400 son de Santa Fe.”

El subsecretario de Gas y Energías Convencionales, José Luis Parrino explició los pasos a seguir y sostuvo que “ahora esperamos que el Poder Ejecutivo promulgue la ley y a partir de ahi, la Secretaría de Estado de la Energía es la que va a recibir los certificados energéticos que podrán confeccionar los más de 400 profesionales que capacitamos en toda la provincia y están en condiciones de ingresar al procedimiento y al sistema (Certiviviendas). Posteriormente, esos certificados deben quedar acentados en el Registro de la Propiedad y así, al momento de alquilar o comprar una vivienda, cualquier persona podrá saber si ese inmueble es sustentable energéticamente.”

La etiqueta

La Etiqueta de Eficiencia Energética es un documento en el que figura una escala de letras desde la “A” (el mayor nivel de eficiencia energética) hasta la “G” (el menor nivel de eficiencia energética), que determina la clase de eficiencia energética de una vivienda, asociada a un rango de valores del Índice de Prestaciones Energéticas, conforme el procedimiento desarrollado por la Secretaría de Energía de la Provincia, que luego en el año 2017 fue adoptado por el Comité Argentino de Normalización y Certificaciones (IRAM) como documento base para la elaboración de la normativa técnica de alcance nacional IRAM 11.900 / 2017.

El Índice de Prestaciones Energéticas (IPE) es un valor característico de la vivienda, que representa el requerimiento teórico de energía primaria para satisfacer las necesidades de calefacción en invierno, refrigeración en verano, calentamiento de agua sanitaria e iluminación, durante un año y por metro cuadrado de superficie, bajo condiciones normalizadas de uso.

La Etiqueta estará determinada por aspectos relacionados al diseño arquitectónico de la vivienda, orientación, protecciones solares, los sistemas constructivos utilizados, la calidad y estado de las aberturas, las infiltraciones de aire, los sistemas de calefacción, refrigeración, calentamiento de agua e iluminación instalados, y las eventuales instalaciones de energías renovables.