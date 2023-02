Schiaretti abrió sesiones en clave electoral y rechazó juicio a Corte

En esa línea, Schiaretti llamó a “decir un no rotundo a la grieta” y a que “los dirigentes políticos dejen de funcionar solamente alrededor de sus peleas”, y reclamó que “se ocupen de resolver los problemas de la gente”. “No es progresista quien gobierna de manera autocrática y feudal”, sentenció.

El líder de Hacemos por Córdoba reeditó además su bandera en pos de “un federalismo auténtico, donde los gobiernos nacionales dejen de gestionar sólo para el AMBA, en detrimento del interior de la patria”. Es ese uno de los ejes del diseño electoral de “tercera vía” que alienta, con epicentro en el peronismo no kirchnerista y en el que marcha a pelear una candidatura presidencial en una interna de ese espacio.

El “Gringo” también hizo un balance de su gestión y anticipó los ejes de gobierno que implementará este último año, en lo que fue en los hechos el inicio del calendario desdoblado de aperturas de la actividad parlamentaria ordinaria en las provincias.

En ese plano, señaló -entre otros ejes- que creará “una agencia de competitividad”, que habilitará diez nuevos parques industriales y que avanzará en la apuesta a las obras de infraestructura (como la ampliación de las redes de gasoductos y gas natural domiciliario y el plan provincial de acueductos, particularmente el proyectado para traer agua desde el río Paraná, en Santa Fe).

Como ya lo habían aclarado desde el gabinete, el discurso no incluyó la confirmación de la fecha de los comicios de este año, un dato sonoramente reclamado desde Juntos por el Cambio en medio de sus dificultades para acordar la metodología de selección de su candidato a gobernador (entre Luis Juez -Frente Cívico- y el radical Rodrigo De Loredo) en una provincia sin PASO locales (el schiarettismo impulsa al intendente capitalino Martín Llaryora).

“Hoy el gobernador hizo un discurso como si fuese candidato a presidente y como si los cordobeses pensaran que su mandato no termina”, dijo in situ el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri. ”Escondió la Córdoba real”, cuestionó el presidente de la UCR local, Marcos Carasso, y dijo que “criticó a un gobierno nacional porque no respeta las instituciones, y realmente es así, pero no le dice a los cordobeses cuando se vota, especulando con la fecha de acuerdo a sus propios intereses”. Schiaretti llegó a la Legislatura junto a su esposa, la senadora nacional Alejandra Vigo, y fue recibido por el vicegobernador Manuel Calvo.