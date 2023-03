Scioli ya se mueve como candidato y barre con un bastión electoral del peronismo

“Treves es una de las importantes empresas que trabaja en el distrito y continúa desarrollando sus instalaciones y generando mano de obra local”, señaló Fernando Gray. Por su parte, Daniel Scioli expresó: “Es un placer encontrarme con mi gran amigo Fernando Gray, con quien compartimos grandes momentos. Es muy importante que sigamos ayudando al desarrollo productivo y a la creación de puestos de trabajo genuino”.

Scioli estuvo también en Brown con Cascallares donde visitó a una de las principales fábricas de grifería del país en el Parque Industrial de Burzaco. “Estamos muy contentos de recibir a Daniel (Scioli) con quien estamos recorriendo esta importante empresa que trabaja en el Parque Industrial de Burzaco y que sigue potenciando su producción con inversiones, fortaleciendo la industria nacional. Con Daniel Scioli coincidimos en la importancia de seguir impulsando políticas públicas que promuevan la producción nacional, la integración regional y el trabajo para nuestras vecinas y vecinos”, destacó Mariano Cascallares durante la recorrida.

Scioli seguirá hoy su barrida por el conurbano de la provincia de Buenos Aires con una visita a Ezeiza y ya el jueves retomará la agenda en Brasil con una misión de 25 empresas argentinas que viajará a Río de Janeiro. El embajador en Brasil respalda la gestión de Alberto Fernández ante las críticas de La Cámpora que este fin de semana organizó un plenario en Avellaneda para pedir por la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

El referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, volvió a embestir contra Alberto Fernández al sostener que si “tuviera alguna de reelegir ya estaría pegando afiches” y el plenario de la militancia kirchnerista de ayer hubiera tenido como consigna “Alberto reelección”. En declaraciones radiales, el coordinador de la fuerza “La Patria es el Otro” aseguró que “el balance” de la gestión de Fernández no muestra “los logros” suficientes para “pensar en una reelección automática”.

Se trata de una nueva ofensiva de Larroque, el vocero designado por la vicepresidenta Cristina Kirchner para desgastar al presidente e intentar bajarlo de su candidatura. “Si el Presidente tuviera chance de reelegir ya estaría pegando afiches y el plenario de ayer era Alberto reelección. Pero no están esas condiciones, la realidad no lo representa y el funcionamiento que el Presidente le imprimió al Frente de Todos en términos de gestión, no tenemos los logros”, afirmó. “El balance no nos permite pensar en una reelección automática. El funcionamiento de la fuerza política nos hace evaluar que hay muchas cosas para redefinir”, señaló.

Consultado sobre qué hará el kirchnerismo duro en caso de que Alberto Fernández ratifique que irá por un segundo mandato presidencial, Larroque dejó abierta cualquier posibilidad. “Tenemos que pensar qué vamos a hacer nosotros y estamos iniciando un camino convocando a la militancia como protagonista. No hay mandrakes, la propia Cristina necesita una fuerza popular organizada y movilizada”, aseveró.

En otro orden, destacó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, de quien dijo que lo quiere “siempre en su equipo”, aunque evitó pronunciarse sobre una posible candidatura presidencial del líder del Frente Renovador, porque sus fichas están en primer lugar puestas en ver si se puede “romper la proscripción” de Cristina Kirchner para que sea ella la representante del Frente de Todos para la Casa Rosada.