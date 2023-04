Se prepara explosiva sesión en la comisión de juicio político a Corte

En lo respectivo a su administración, al registro de su contabilidad y al mecanismo decisional de asignación de fondos los testimonios recogidos por la comisión la semana pasada y las observaciones de auditoría son lapidarios. Más allá de que constituya o no una causal de juicio político de acuerdo a la óptica del oficialismo, es incomprensible que nunca se haya efectivizado una intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Hasta ahora, no se ha corroborado todavía que exista un desvío de dinero hacia algún beneficiario en particular pero sí múltiples incongruencias en los modos de contratación directa, en el manejo del stock de medicamentos y en la ausencia total de registros contables. Todo eso, en definitiva, afecta de manera directa e indirecta a los afiliados que debían gozar de protección a los servicios de salud que debían recibir. La ausencia de profesionalismo con el que se manejó administrativamente la cobertura de casi 100 mil afiliados asombra.