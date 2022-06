Charlas de quincho

Allí la acompañó Axel Kicillof y parte del gabinete de la Provincia. Y Horacio Rodríguez Larreta recorrió la feria gastronómica patria que organizó la Ciudad sobre la Avenida de Mayo acompañado por Jorge Macri y Ricardo López Murphy. Por supuesto que la Ciudad de Buenos Aires no escapó a las visitas que ocuparon espectáculos, restaurantes y paseos, los que lucieron completos durante los cuatro días. Así, en casas, quinchos, bares y restós se fueron detectando reuniones formales e informales (algunas llamativas) que abonaron el caudal de rumores, chimentos y datos para los próximos días. Por caso, varios recordaron el “paseo”a caballo de la titular del PRO, Patricia Bullrich, el año pasado cuando el tractorazo del campo el 9 de Julio.

En aquel momento, los Gauchos de Güemes, que no habían podido desfilar en Salta, se movilizaron hasta la bonaerense San Nicolás, donde le prestaron un montado y un poncho para que Bullrich aparezca en todas las fotos. Tal vez por alguna cábala, esta vez repitió el número, pero ya en Salta en la Conmemoración de Güemes. Entre los cercanos, aseguran que su estrategia es repetir lo que en su momento hizo Carlos Menem, que recorrió todo el país, y luego le ganó la interna a Antonio Cafiero (el abuelo del actual canciller), lo que le permitió consagrarse en las presidenciales de 1989. “¿Patricia creerá que ella es Menem, y Horacio (Rodríguez Larreta) es Cafiero?”, preguntaba con cierto sarcasmo un habitué de la poblada terracita de La Biela.

Mal humor

La semana corta no impidió que se dieran cantidad de situaciones entre las que el colapso de las calles por la creciente protesta piquetera se llevó las palmas, por el mal humor ya incontenible de la gente. Y, aunque niegan ahora que pueda producirse un nuevo corte de semejante magnitudes los próximos días, nadie se anima a firmarlo, y mucho va a depender del resultado de la reunión del miércoles con el ministro ce Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que hasta ahora vino esquivando el convite con distintas justificaciones.

El hecho es que la “pulseada” por el mantenimiento de los subsidios con Economía no es menor, y los dirigentes sociales saben que el tiempo les juega en contra, mientras que Martín Guzmán intenta cerrar los números (cosa que por ahora no logra). “La picardía piquetera que encontraron para ganar tiempo fue ‘bajar’ la cantidad de planes, pero creando la figura del ‘nexo’ que les permitió duplicar los montos (o sea, mitad de planes = monto), y así no ‘achicar’ el total percibido, aunque la inflación lo vaya erosionando”, confiaba un conocedor de estos movimientos sociales y sus internas.

Retorno

Una discreta pero muy glamorosa cena se llevó a cabo en un dúplex de Palermo, casi sobre Libertador, donde se juntaron varios políticos y especialistas en distintos temas. Muchas de las cuestiones ahí se centraron especialmente en el área judicial y en el energético, aunque no fueron los únicos. Frente a una copiosa entrada “finger hut” y un más que nutrido bar, los invitados repasaron casi toda la semana desde la libertad del sindicalista Omar “el Caballo” Suárez, quien no ocultó su decisión de recuperar el poderoso SOMU, hasta los 40 años de la rendición en Malvinas.

También, la aparición del DNU para prorrogar el Presupuesto que no pudo ser aprobado en diciembre pasado mereció varias consideraciones, y ni hablar los extraordinarios saltos del dólar, que tuvieron a maltraer a varios. Sin embargo, las complicaciones que presenta la segmentación de las tarifas (que “es imposible”, según algunos), y la aparente falta de gasoil que se sigue extendiendo en el país concitaron especialmente la atención. Es que hay muchas dudas e interrogantes, en especial, cuando inmediatamente después de que el Gobierno finalmente decidiera “ampliar” el porcentaje de “corte” con los biocombustibles a 12,5% (que había bajado recientemente), aumentó el precio del gasoil un 12%. El caso es que la ampliación del “corte” será sólo por 2 meses, lo cual “no alcanza hasta que lleguen las importaciones”, según los entendidos.

De ahí que el interbloque Federal quiera subirlo a 20%, lo que seguramente será rechazado tanto por el FdT, como por parte del PRO-Cambiemos. Sin embargo, algún memorioso que estaba en la reunión recordó el 2º Plan Quinquenal de Perón de los 50, donde ya mencionaba a la energía de etanol como una de las posibilidades fuertes para el crecimiento argentino. También, comentaban, genera bastante suspicacias la aparición del combustible cuando se superan los $200 por litro, como ya ocurre en varias localidades del país.

Reactivación

La recorrida por distintos restaurantes fue el entretenimiento elegido por los porteños que no se fueron y por los turistas del interior, lo que generó bastante “movida” en los principales centros, como la ya clásica Recova de la 9 de Julio, por Posadas bajo la Autopista, donde se multiplican varios locales gastronómicos, casi todos buenos. Allí se lo pudo ver uno de los mediodías a Rodríguez Larreta, pero Augusto, “el hermano del medio” del ahora jefe de la Ciudad. Lo llamativo, en este caso, no fue su presencia allí, sino más sus dos acompañantes, a todas luces de extracción sindical, que reconocieron que su visita allí - El Mirasol-, respondía a “una cábala antes de las elecciones”…Por supuesto que la cuenta la pagó Augusto.

Otro dato zumbón de otra mesa es que Karina Rabolini habría retomado su trabajo proselitista, con miras a la elección presidencial del año que viene, a favor de “su exmarido Daniel Scioli”, según les habría hecho saber a algunas amigas de las “pasarelas”. Así, el ahora exembajador en Brasil, que asumió como sucesor de Marías Kulfas en el Ministerio de la Producción, se estaría sumando a la cada vez más larga lista de candidatos al sillón de Rivadavia, tanto en el oficialismo como en la oposición.