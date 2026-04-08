Una marca ajustó precios en tres modelos de autos, congeló el resto y sumó cuotas a tasa 0

La firma redefine su posicionamiento con una combinación de promociones, estabilidad de valores y herramientas financieras.

Honda no aumentó sus precios durante abril

Con un escenario automotor cada vez más exigente, donde la oferta se amplía y los consumidores comparan más que nunca, Honda decidió ajustar su estrategia sin modificar de forma generalizada su lista de precios . En lugar de aplicar aumentos, la marca, como otras automotrices, optó por sostener valores y reforzar incentivos en modelos clave.

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La decisión llega luego de un marzo con señales positivas en patentamientos, según ACARA , aunque con un trimestre que aún muestra cierta estabilidad en el acumulado.

En medio de un escenario automotor dinámico, Honda decidió sostener una política comercial enfocada en la competitividad. Mientras el mercado muestra señales de recuperación en los patentamientos, la marca japonesa optó por congelar la mayor parte de su gama y reforzar condiciones especiales en modelos clave.

En marzo, la compañía registró 537 unidades patentadas , lo que la posicionó dentro del top 15 del mercado local, en un contexto donde la oferta crece y la presión sobre los precios es cada vez mayor.

Dentro de su portfolio, Honda mantuvo valores promocionales en tres modelos estratégicos:

Civic Advanced Hybrid: u$s49.900 (vs. u$s54.000)

u$s49.900 (vs. u$s54.000) CR-V EXL AWD: u$s65.800 (vs. u$s70.800)

u$s65.800 (vs. u$s70.800) CR-V Advanced Hybrid: u$s69.900 (vs. u$s74.900)

Estas rebajas buscan sostener la demanda en segmentos donde la competencia se intensificó, especialmente con la llegada de nuevas marcas.

Gama con precios sin cambios

El resto de los modelos se mantiene sin modificaciones en abril:

WR-V EXL CVT: $42.490.000

$42.490.000 HR-V LX CVT: $45.890.000

$45.890.000 HR-V EXL CVT: $51.240.000

$51.240.000 ZR-V Touring CVT: $59.990.000

$59.990.000 Accord Advanced Hybrid: u$s70.500

Como complemento, la automotriz ofrece financiación a tasa 0% a 12 meses en pesos, a través de Santander, una herramienta clave para estimular operaciones en un mercado cada vez más exigente.