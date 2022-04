Charlas de quinchos

Francia. Mientras en la zona de Recoleta se apreció un intenso movimiento durante todo el fin de semana, la glamorosa esquina de la Embajada de Francia en Alvear y Cerrito lucía con una quietud extrema, aparentemente contrapuesta a lo que ocurría en su interior donde la actividad de seguimiento de la primer vuelta en las elecciones presidenciales, era “al minuto”, según reconoció un habitué de la residencia. El caso es que finalmente, volvió a imponerse el actual mandatario Macrón, aunque la escasa diferencia sobre la insistente derechista Marine Le Pen hacían a presagiar a más de uno que en la segunda vuelta, se podría dar vuelta el tablero. En todo caso, tanto este, como otros asuntos casi están relegados a un tercero o cuarto nivel, a partir de las urgencias locales. En ese sentido, tampoco tuvo demasiada exposición mediática la visita oficial del presidente de Bolivia, Luis Arce, a pesar de que el Gobierno debía tratar con él la estratégica faltante de gas que afronta hoy la Argentina. “La reunión fue buena pero acá no hubo favores. Solo negocios. Por ejemplo, es probable que Brasil no utilice todo el volumen que había pactado con Bolivia, que entonces tendría volúmenes extra para Argentina, o sea que no resigna nada. Y además, los volúmenes extra de gas los tendremos que pagar a u$s18 por millón de BTU, en lugar de los u$s9 del contrato vigente. Por lo tanto, es un muy buen negocio para Bolivia y, seguramente, más caro de lo que le estaban vendiendo a Brasil”, confesaba en asesor privado, en una mesa al sol sobre Libertador. De todos modos, el nuevo acuerdo hizo que se respirara algún alivio entre los privados que ven acercarse un invierno cada vez más difícil en materia de energía. En la misma embajada francesa hubo festejo y acto para condecorar a Aníbal Jozami, que además su carrera política y sus gustos por la cultura fue hasta allí como rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y presidente de la Fundación Foro del Sur, como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Es una distinción que otorga ese país a personalidades destacadas y la encargada de entregarla fue la propia embajadora Claudia Scherer-Effosse. Luego hubo cóctel y brindis por el que se pasearon desde Santiago Soldati y Oscar Andreani, hasta Roberto Feletti, Jesús Rodríguez, Julio Crivelli presidente de la Asociación de Amigos de Bellas Artes, Yuyo Noé y la familia del homenajeado.

Chino. También hubo tensión en la zona rural de Pipinas, en Punta Indio, adonde concurrió el Director General de la FAO, el chino Qu Dongyu (58), quién asistió allí a recorrer la estancia La Emma, dedicada a la ganadería regenerativa. Sin embargo, los problemas no fueron pocos. En primer lugar porque terminó almorzando en Olivos con el presidente Alberto Fernández, aunque se había preparado una recepción en el campo. Luego porque, además del “secreto” sobre su agenda, a último momento comunicó que no viajaría en helicóptero, por lo que el traslado se demoró aún más. Y, como si fuera poco, parece que se “disgustó” por la presencia de periodistas (a los que los funcionarios locales son muy adictos), situación que se zanjó no dejando acercarse a la gente de prensa. “¿No será demasiado?”, preguntaba entre jocoso y sarcástico un veterano de los medios. Otra situación que en otro contexto hubiera levantado oleadas de opiniones y que, hasta ahora, va pasando sin mayor ruido, fue el tema de agregar una hora de clase a los chicos de primaria, para ir recuperando parte de lo perdido durante la prolongada cuarentena estricta de más de un año. La propuesta del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, determinaba ingresar una hora más temprano para los turnos de mañana, y salida una hora más tarde para el resto, con un aporte extra para los maestros. A pesar de esto, parece que el sindicato que comanda Roberto Baradel, la CTERA no están muy de acuerdo y la medida ahora corre el riesgo de caer en vía muerta.

Cumbres. Mientras la interna oficial se mantiene al rojo vivo, y ya algunos de los más moderados (como Juan Schiaretti de Córdoba), comienzan a tener discretas reuniones para intentar aquietar las aguas, desde otros sectores comienzan a agitar nuevos candidatos, tal el caso del ahora embajador en Brasil, y autodeclarado “antigrieta”, Daniel Scioli, o el mucho más controvertido gobernador de una de las provincias con más problemas sociales, el Chaco, Jorge Capitanich, quienes “ya parecen haber sacado el traje azul para desempolvar”, se reía un “compañero” de la vieja guardia, aparentemente no muy resignado aún a que alguno de ellas sea quién asuma. Pero el tema también aceleró los tiempos de la oposición, en especial, con la reaparición del expresidente Mauricio Macri, quien tras su fracaso en el campeonato de bridge en Europa, parece haber decidido que ahora hay espacio para el “segundo tiempo”, y mientras festejaba el cumpleaños de su esposa, María Juliana Awada, no paró de hacer declaraciones que cayeron igualmente mal en el oficialismo, como en Cambiemos, sobre todo entre los seguidores de Patricia Bullrich, tal vez la más afectada por la figura del expresidente, ya que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que sigue adelante en las encuestas, “está más acostumbrado a lidiar con las chicanas de Mauricio”, decía uno de los armadores del frente que, además, lucha también con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que pretende tener agenda propia. Y todo esto en medio de distintas mediciones que marcan un nuevo avance de Javier Milei, el más rebelde de los candidatos, aunque como dice un reconocido analista: “esta campaña no es para nerviosos”, en alusión al tiempo que aún falta para las elecciones del 23 que, por un lado se podrían adelantar y dividir en algunos distritos, como para completar el panorama. Así consideraban algunos empresarios asistentes a la reunión mensual del Estudio Broda, cuyo titular consideró que “el acuerdo con el FMI deberá reestructurarse antes de 30 días, ya que se había configurado antes de la Guerra Rusia-Ucrania que cambió sustancialmente las condiciones mundiales”. Además de la inflación en todo el mundo, y el aumento en las tasas de interés “que no se veían desde los 80”, el economista previó un crecimiento para Argentina menor al previo, y que llegaría ahora a 2,8%, con una inflación anual de alrededor de 56%, aunque lo más saliente es la muy alta incertidumbre y la falta de acceso al mercado internacional de capitales.