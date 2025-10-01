El auge de los seguros para viajeros: un negocio que crece por el boom del turismo emisivo Por Andrea Glikman







Las empresas de seguros para viajeros evidencian un año histórico por el crecimiento del turismo al exterior. La contracara de lo que sucede a nivel nacional.

Crecen los seguros de viajes para el exterior. Depositphotos

Mientras el turismo local atraviesa un momento complejo, con una caída en la llegada de visitantes extranjeros y un nivel de consumo interno moderado, el turismo emisivo vive una auténtica primavera. Cada vez más argentinos eligen vacacionar fuera del país y, con ello, la contratación de seguros y servicios de asistencia al viajero se disparó. El fenómeno está impulsando a empresas del sector a cerrar un año histórico, aunque con una mirada más prudente hacia el 2026.

“Tuvimos un primer trimestre del año con un crecimiento en orden del 45% con respecto al año pasado, un segundo trimestre con un crecimiento del 30% y un tercer trimestre en orden del 15%. Eso nos está dando más o menos un crecimiento lineal en torno al 30% con respecto al año anterior”, explicó Sebastián Beas Harriott, Country Manager de Assist Card.

El factor macroeconómico aparece como una de las claves para entender este boom. Con un dólar relativamente estable y un salario medido en divisas un poco más competitivo, los viajes al exterior están al alza. “La recuperación salarial en dólares permite que muchos argentinos puedan viajar afuera, a vacacionar”, explicó Beas Harriott. La contracara de esta situación es el retroceso del turismo receptivo que hoy siente la falta de turistas extranjeros.

Los destinos elegidos reflejan también esta tendencia. Según datos de empresa, en el primer tramo del año predominaron Brasil y Uruguay, con un crecimiento inesperado en Paraguay. “Paraguay se duplicó de 20.000 a cerca de 40.000 pasajeros en aeropuertos internacionales. Aunque el fuerte siguen siendo Brasil y Uruguay, y luego Europa y Estados Unidos, con México que se mantiene todo el año”, agregó el especialista.

Cuánto cuesta la asistencia médica en el exterior El cambio en los hábitos de consumo de los viajeros llevó a un rediseño de la oferta. “Antes de la pandemia vendíamos productos de u$s60.000 de asistencia médica. Hoy vendemos productos de hasta u$s3.000.000”, apuntó Beas Harriott. Y ejemplificó la magnitud de los gastos en el exterior: “Un traslado sanitario en avión de Miami a Buenos Aires puede cuesta u$s90.000 y una operación de peritonitis en Estados Unidos puede estar rondando entre u$s60.000 y u$s70.000”.

Por su parte, Jessica Migliorino, gerente comercial de Safe Travel Assistance, dijo al respecto: “Es importante ser más conscientes de los costos que tiene la asistencia en el exterior cuando uno viaja. Normalmente la gente no tiene eso en consideración, porque sus prioridades son otras, pero es importante.” Y agregó: “El ideal del pasajero es nunca activar una asistencia. Nosotros sentimos que la calidad existe cuando la empezamos a activar”. La compañía, viene creciendo en el segmento B2C con cifras cercanas al 40% respecto del año pasado, otro indicador del auge de los viajes. Cuánto cuesta un seguro de viajes En cuanto a los precios, varían según destino y tipo de cobertura, pero hoy una asistencia estándar puede representar entre el 2 y el 3% del presupuesto total de un viaje. La tendencia, según los operadores, es contratar planes anuales o paquetes flexibles que permiten viajar varias veces en el año sin preocuparse por renovar la cobertura. De cara a 2026, las compañías proyectan un escenario de crecimiento más moderado. “Estamos siendo mucho más cautos para el año próximo. Entendemos que vamos a valores más razonables de crecimiento, del 8% o 10%. Que no obstante, son excelentes indicadores para la industria”, admite Beas Harriott. El boom de este año, reconocen, difícilmente pueda repetirse con la misma intensidad.

