Boom de insurtech en Latinoamérica: crecen 14% y captan u$s90 millones en el primer semestre

La industria insurtech de América Latina atraviesa un momento de dinamismo. Durante el primer semestre de 2026, las startups del sector captaron inversiones por u$s90 millones, el tercer mayor volumen desde 2020. Los datos surgen de la última edición del informe Latam Insurtech Journey, elaborado por Digital Insurance Latam y Mapfre.

Actualmente, son 576 insurtech las que operan en América Latina, un 14% más que hace un año . Al mismo tiempo, la mortalidad del ecosistema descendió al 7%, el nivel más bajo de los últimos años.

El informe señala que en los últimos doce meses nacieron 102 nuevas compañías y dejaron de operar 35 , una relación de 3,5 nuevas empresas por cada una que desaparece, un indicador que refleja una mayor consolidación del sector.

Brasil continúa liderando el mercado regional con 217 startups, seguido por México (150), Chile (112) y Argentina (110) . Sin embargo, el mayor dinamismo se observa en mercados más pequeños como Uruguay, que creció un 39% en cantidad de empresas, Centroamérica (+29%) y Colombia (+20%).

El informe también destaca que casi dos de cada diez insurtech ya operan en más de un país latinoamericano o tienen origen fuera de la región. Según Hugues Bertin, CEO y fundador de Digital Insurance Latam, las empresas con presencia internacional tienen muchas más posibilidades de consolidarse, ya que las startups que operan únicamente en un mercado presentan una probabilidad de desaparecer cuatro veces mayor.

La inteligencia artificial cambia el negocio asegurador

Uno de los principales motores de esta nueva etapa es la incorporación de inteligencia artificial. El relevamiento identificó 18 insurtech especializadas en IA agéntica, un segmento prácticamente inexistente hace apenas dos años.

Estas soluciones ya comienzan a aplicarse en procesos clave de la industria, como la liquidación de siniestros, la detección de fraude, la evaluación y suscripción de riesgos y la atención al cliente.

Para Bertin, la masificación de la inteligencia artificial no solo está mejorando la eficiencia de las startups, sino que también obliga a las aseguradoras tradicionales a acelerar su transformación mediante alianzas con empresas tecnológicas. En ese contexto, destacó el crecimiento de las soluciones destinadas a agentes y corredores de seguros, un segmento que avanzó 36% en el último año impulsado por herramientas de digitalización e IA.

Movilidad lidera, pero salud concentra las inversiones

El segmento vinculado a movilidad continúa siendo el más importante del ecosistema regional. Reúne 211 startups, equivalentes al 37% del total, con foco en distribución digital de seguros, brokers especializados, telemática y nuevas soluciones para transporte.

Sin embargo, el mayor atractivo para los inversores está en el negocio de Life & Care. Aunque representa el 26% del ecosistema con 151 compañías, concentró el 76% de toda la financiación obtenida durante el primer semestre de 2026. El interés se explica por el desarrollo de soluciones vinculadas a salud, bienestar, seguros de vida y envejecimiento.

El estudio también detecta un fuerte crecimiento de las plataformas tecnológicas para corredores y productores de seguros, así como de herramientas orientadas a fraude, análisis de datos, pricing y suscripción de riesgos.

Distribución digital y nuevos modelos comerciales

El ecosistema mantiene un equilibrio entre compañías enfocadas en distribución (48%) y aquellas que desarrollan tecnología para el resto de la industria aseguradora (52%).

En distribución predominan las soluciones para seguros de autos y hogar, especialmente mediante brokers digitales y modelos de Managing General Agent (MGA). Al mismo tiempo, muchas plataformas que originalmente vendían seguros de forma directa al consumidor evolucionaron hacia esquemas B2B2C, ofreciendo su tecnología a otras empresas para ampliar los canales de comercialización.

Desde Mapfre señalaron que los resultados del semestre muestran un ecosistema cada vez más robusto. Carlos Cendra, responsable de Scouting & Investment de Innovación Corporativa de la compañía, sostuvo que el crecimiento del número de startups, la reducción de la mortalidad y el volumen de inversiones posicionan a 2026 como uno de los años con mayor potencial del período posterior a la pandemia, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial, el desarrollo de Life & Care y la aparición de nuevos modelos de distribución aseguradora.