Semana de “rosca” feroz en el Consejo de la Magistratura para definir elección clave

En el medio, una curiosidad que no pasó desapercibida para quienes hacen lecturas más elaboradas: la consejera del PRO por los abogados, la exAFIP Jimena de la Torre se abstuvo de votarlo. Dio un argumento formal más curioso todavía. Que no estaba de acuerdo con la decisión de prever una partida para alquiler de oficinas para que funcione la Cámara Federal de Luis Piedrabuena, un tribunal impulsado por el kirchnerismo para que sea revisor de las decisiones de la Justicia federal de Santa Cruz. En realidad, fue mucho más específica y dijo que había recibido quejas de los abogados locales sobre la incomodidad que iba a generar la ubicación de esas oficinas y que, por ende, en representación de la matrícula no podía acompañar esa propuesta. Un extraño argumento si se tiene en cuenta que la previsión presupuestaria abarca infinidad de ítems que responden a las necesidades de manutención de la Justicia federal de todo el país. Es menos extraño si la explicación de esa abstención presentada el viernes se rastrea en una orden directa emitida por Mauricio Macri.