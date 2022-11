Senado sanciona el Presupuesto y oficialismo lleva a recinto guerra por el Consejo de la Magistratura

La jornada de ayer fue poco clara en el oficialismo, que escondió hasta último momento sus cartas. Al estar a cargo del Ejecutivo, Cristina Fernández no podía realizar la convocatoria a la sesión -no estará en el recinto- ni elevar los nombres de los integrantes de la Cámara alta para el Consejo de la Magistratura. Todo eso quedó en manos de la titular provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero, y esposa del gobernador, Gerardo Zamora), quien durante la tarde no se la vio presente en el Palacio Legislativo. “Firmó la convocatoria a la mañana”, señalaron fuentes del Frente de Todos, aunque el documento recién apareció pasadas las 20.

De cara al debate del Presupuesto 2023 y del combo tributario en el recinto, el Frente de Todos tendrá que sellar primero la presencia de sus 34 legisladores -el jefe del interbloque, José Mayans, sigue en recuperación médica- y de aliados como la misionera Magdalena Solari Quintana -renovadora no massista-, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y la riojana Clara Vega. Detrás quedaron las quejas por energía del peronista entrerriano Edgardo Kueider, quien habló sobre dicho asunto con Alberto Fernández y con el ministro de Economía, Sergio Massa. Al final, acompañó el dictamen y su voto quedó asegurado.

El problema de engrosar la agenda de la sesión solo encuentra razones cristinistas, y de allí las quejas no solo de legisladores de la oposición -algunos radicales quieren acompañar, al menos en general, el Presupuesto 2023-, sino también de integrantes del propio interbloque del Frente de Todos. De hecho, durante la reunión de las bancadas kirchneristas de ayer a la tarde existieron tironeos por el temario y también por las declaraciones realizadas en las últimas horas por Gabriel Rubinstein sobre eventuales complicaciones para hacer cumplir la ley de gastos del año próximo.

La discusión por el Consejo de la Magistratura se da tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que repuso -de manera pícara, solo por unos días, ya que la integración del organismo se debe renovar ahora- a Juez en el lugar de Doñate por la segunda minoría. Para el resto no habrá problemas, ya que por la mayoría irán los cristinistas Mariano Recalde e Inés Pilatti y, por la primera minoría, el radical Eduardo Vischi. Será interesante ver la postura que adoptará la peronista no kirchnerista Alejandra Vigo, esposa del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

El Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación proyectada del 60%, un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9%. Además, estima un aumento de la inversión del 2,9%, un crecimiento de las exportaciones del 7,1% y una reducción de la presión tributaria del 0,18%. Al oficialismo no puede faltarle nadie esta tarde y la votación en particular será de extremo cuidado, ya que cualquier cambio hará volver la iniciativa en revisión a Diputados.