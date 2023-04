Estrada: "Si Salta no hace algo ya con el narco, será la próxima Rosario"

Emiliano Estada: Sí, en que son armados provinciales. Yo soy diputado nacional por el Frente de Todos y el vice es de Juntos por el Cambio. Competimos en las elecciones 2021 y ahora estamos en una fórmula para saltear la grieta. El tercero en esa elección de 2021, Felipe Biella, es nuestro candidato a intendente. Entre los tres sacamos el 75% de los votos hace dos años y ahora estamos en Avancemos. Veo similitudes con el armado de Figueroa porque también somos un frente bien provincial. Nos juntamos sectores con voluntad de diálogo. No me fui del peronismo, pero no soy candidato del PJ. Como Figueroa, que no se fue del MPN pero armó un espacio por fuera. O Urtubey en 2019. La elección ya está polarizada.

E.E.: Hace un par de meses que no hablo, con todos los dirigentes de la provincia hablo cada tanto.

P: ¿Y con Sáenz?

P: Tuve diálogo hasta el año pasado. Después le planteé mis diferencias respecto de la gestión provincial y se cortó. La gran mayoría de las personas que están en ejercicio del poder no aceptan críticas. Las ven como una ofensa y no como algo constructivo.

P: ¿Cuáles fueron esas diferencias que le planteó?

E.E.: La principal es que vemos una provincia que no tiene rumbo. La legislatura tiene declarada la emergencia hídrica, social, sanitaria, económica… hay cuatro o cinco emergencias declaradas por la legislatura y es por falta de gestión. Tenemos el 90% de los casos de salmonella del país, y es por el agua contaminada. La inseguridad creció una barbaridad, ya van tres ministros del área. En términos sanitarios, faltan de médicos y se desarmó el Ministerio de la Primera Infancia que daba alertas tempranas por casos de desnutrición infantil. Tampoco hay una mirada en términos de desarrollo productivo. Las inversiones mineras están dadas en función del precio del litio. En Jujuy la empresa de la provincia se asocia con mineras para desarrollar el litio. En turismo sucede lo mismo: Salta pierde espacio y Jujuy lo gana. Antes, de cada siete noches en el NOA, los turistas hacían cinco en Salta y dos en Jujuy. Hoy está 4-3.

P: ¿Cuáles son las perspectivas con el litio para el país?

E.E.: La discusión de litio es provincial, Nación no puede meterse con recursos de las provincias. En Vaca Muerta le tocó a las provincias, y ahora que llega la posibilidad del litio al Norte, es justo que siga en manos provinciales. En tres años el litio va a empezar a generar regalías por 70 millones de dólares. Eso dará independencia fiscal para generar desarrollo.

P: Mencionaba problemas en Salud, ¿Cuáles son sus propuestas?

E.E.: Tenemos un plan similar a uno que se hizo hace 30 años, al APS. Se trata de incentivar a que lleguen a Salta médicos de todo el país. Además de una política salarial, vamos a destinar un porcentaje de casas del Instituto de la Vivienda para darles hogar y luego de una residencia de más de 5 años la casa le pertenece. Esperamos que médicos jóvenes se radiquen en Salta. Hace dos meses se encontraron en Orán medicamentos vencidos por $28 millones. Vamos a crear un gerenciamiento de hospitales para unificar ese control. En Salta hoy conviven cuatro sistemas de salud, eso genera ineficiencia en la administración.

P: ¿Y en lo económico?

E.E.: Uno de los principales proyectos es crear el banco provincial de microcréditos, porque hay un 70% de salteños fuera del sistema financiero. El tema de acceso financiero es importante: la frontera norte de Salta tiene un problema grave en Orán por el ingreso de cocaína. La falta de oportunidades y acceso al crédito generó una red de prestamistas muy grande, muchos ligados al narco. La gente no puede pagar y tiene que devolver los favores. También estamos trabajando con el colegio profesional de ingenieros para crear una comisión de gestión de recursos hídricos. Hoy no está contabilizada la cuenca hídrica y la solución que se les ocurre solo es hacer pozos.

P: ¿Cómo definiría esa situación narco que describe?

E.E.: Es grave: si Salta no hace algo ya, será la próxima Rosario. Tenemos casos de sicariato cada dos por tres, degollados, personas muertas a balazos. En Rosario miraron para otro lado hace 20 años, por eso Salta tiene que mirar ahora. El otro día lo planteé en el recinto: si van a crear juzgados federales que no sea sólo en Rosario, que es el final de una cadena que empieza en el norte. El Ministerio de Seguridad debe tener una base en Orán, Salta es un lugar de tránsito y de consumo. Hay muchos chicos con adicciones y la violencia crece.

P: ¿Cómo ve el tema productivo? ¿Qué planes tiene?

E.E.: Estamos trabajando en crear parques industriales, generar instalaciones de empresas. Pensamos en una descentralización del Ministerio de la Producción, que otros departamentos tengan también su planificación. En la provincia hay departamentos que son los mayores productores de legumbres, de poroto, tienen ganadería, pero no hay un parque industrial para la agroindustria. Otro eje es crear un programa integral de cadena de proveedores de la minería, una visión de “compre salteño”. Cuando fui ministro de Economía, el 50% de las contrataciones tenían que ser salteñas, y el 70% de la mano de obra. El desarrollo de pymes genera empleo y es una forma de que la inversión minera quede en Salta.

P: ¿Observa una crisis en los oficialismos a nivel general?

E.E.: Sí. La oportunidad y la voluntad de cambio es grande en todo el país. El 65% de la gente en Salta quiere un cambio al gobierno provincial. Muchas veces la política no visualiza esas broncas hasta las elecciones. En 2021, el Frente de Todos era difícil que pudiera ganar, pero el Gobierno nacional no vio esa realidad. Creía que ganaba en provincia de Buenos Aires. La política está desconectada de la realidad de la gente, que tiene bronca no tanto con la política como con los políticos. No hay discusión de los temas de la gente. La política deja de interpretar y no tiene el termómetro.

P: ¿Cómo se definiría en relación con los espacios nacionales?

E.E.: Mirando hacia Nación, pertenezco al bloque del Frente de Todos en Diputados. Pero en Avancemos la mirada es provincial, no hay en ese sentido un espacio político nacional que nos represente. Buscamos que el salteño pague el boleto lo mismo que en CABA. Cuando hubo recortes de subsidios a la energía le planteé en ese momento a Guzmán que no podía ser igual para todos. Que a las ciudades de mayores ingresos y menos tarifas sí había que sacarle el subsidio y sostenerlo en provincias que pagan cuatro veces más. Esas realidades nunca son atendidas por los espacios nacionales.

P: ¿Cómo ve la situación económica?

E.E.: Es una situación compleja, a nivel país la macro es inestable, pero las provincias están con resultados fiscales positivos. Eso implica que hubo un trabajo disociado entre la macro nacional y los resultados fiscales provinciales. Hoy se da esa particularidad: macro compleja con tensiones grandes en lo fiscal y en lo monetario, pero las provincias con escudos fiscal.

P Menciona lo monetario, ¿cree como economista que es viable una dolarización?

E.E.: No están dadas las condiciones técnicas. Se requiere una hiperinflación previa violenta para encaminar eso. Y dólares frescos que no veo de dónde saldrían. En los noventa vinieron de la venta de empresas privadas y endeudamiento. Hoy no están esas condiciones: no hay empresas públicas para vender y tampoco podría haber un endeudamiento en dólares. A los jóvenes les atrae la idea por pensar en dólares, pero no hay experiencias populares a nivel global que hayan sido exitosas. Y la convertibilidad en el país vimos el impacto que tuvo en la producción y las industrias.

P: ¿Cómo sigue el tramo final de campaña?

E.E.: Enfrentar a los poderes en estas provincias tiene sus costos: tuvimos en contra una fuerte campaña de fake news, ataques en redes sociales, videos editados, audios truchos, fotos trucadas, declaraciones falsas. Haber expuesto el tema del narcotráfico o la falta de agua tiene sus costos. Pero estamos en una sociedad nueva que perdió el miedo. Vamos a una elección contra 30 años de la política salteña: cuando yo tenía 9 años ya Saénz ya era concejal.