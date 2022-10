Simple Minds, la vuelta de una banda de los 80

Aunque los Simple Minds grabaron algunos de los mejores discos del pop británico de principios de los años 80, como “Empires and Dance” y “New Gold Dream”, siempre serán recordados por uno de esos megahits inolvidables, precisamente “Won’t You Forget About Me”, que se hizo para la película de John Hughes “The Breakfast Club” (con Molly Ringwald y Emilio Estevez) y que sigue estando vigente tantas décadas más tarde. No tanto como la banda que lo interpretó, ya que si bien Simple Minds no ha dejado de tocar ni de grabar discos durante estos 40 años, pocas veces repitió tal éxito. Sin embargo este nuevo “Direction of the Heart” es lo bastante potente y contemporáneo como para volver a llamar la atención, puesto que la estrategia del cantante Jim Kerr y el guitarrista Charlie Burchill fue la de dotar a las canciones pop de la banda con los climas instrumentales de su primera y mejor época, pero ahora con una batería de sintetizadores. Parafraseando uno de sus viejos hits, “Alive and Kicking”, estos nuevos Simple Minds están vivitos y coleando a lo largo de 11 tracks buenos y parejos aptos para oyentes de varias generaciones.