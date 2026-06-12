Los comisarios aceptaron la apelación del equipo de Franco Colapinto tras comprobar que hubo una medición incorrecta en el pitlane. Gasly vuelve al tercer puesto del Gran Premio de Mónaco y Alpine recupera puntos clave para el campeonato.

Gasly había cruzado la meta en la tercera posición, pero fue penalizado con dos recargos de cinco segundos por supuestas infracciones al límite de velocidad de 60 kilómetros por hora en el pitlane.

La Fórmula 1 corrigió oficialmente uno de los episodios más polémicos del Gran Premio de Mónaco . La Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo lugar a la solicitud de revisión presentada por Alpine, el equipo de Franco Colapinto , y anuló las dos sanciones por exceso de velocidad en boxes que habían relegado a Pierre Gasly del podio al séptimo lugar.

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La decisión devuelve al piloto francés al tercer puesto de la clasificación final de la carrera disputada en el Principado y le permite a Alpine recuperar los puntos correspondientes tanto para el Campeonato de Pilotos como para el de Constructores.

Gasly había cruzado la meta en la tercera posición, pero fue penalizado con dos recargos de cinco segundos por supuestas infracciones al límite de velocidad de 60 kilómetros por hora en el pitlane. Tras la competencia, Alpine presentó un pedido formal de Derecho de Revisión al considerar que el piloto nunca había superado el límite reglamentario.

La investigación posterior confirmó que el equipo tenía razón.

El error que cambió el resultado de la carrera

Durante la audiencia celebrada este jueves en Barcelona, Formula One Management (FOM), responsable del sistema oficial de cronometraje de la Fórmula 1, reconoció que existió un error en las mediciones utilizadas para calcular las velocidades dentro del pitlane de Mónaco.

Según explicaron los comisarios, la distancia utilizada entre los dos primeros puntos de control del ingreso a boxes era incorrecta.

El sistema había calculado las velocidades utilizando una distancia de 2.692 centímetros cuando en realidad la medición correcta era de 2.615 centímetros. Esa diferencia de 77 centímetros provocó que las velocidades medias registradas aparecieran por encima de las reales.

La situación se originó después de modificaciones realizadas en las barreras ubicadas en la entrada del pitlane, que permitieron a los pilotos tomar una trayectoria más cerrada que la considerada originalmente por el sistema de medición.

Tras analizar las nuevas pruebas, los comisarios concluyeron que Gasly nunca superó el límite permitido.

"Nuestra única tarea es determinar si el auto número 10 excedió el límite de velocidad de 60 km/h en el pitlane. Determinamos que no lo hizo", señalaron en la resolución.

Como consecuencia, las dos sanciones fueron anuladas y Gasly recuperó el último escalón del podio.

Alpine gana y Red Bull pierde

La modificación del resultado también alteró la clasificación final de la carrera.

Con la restitución de Gasly al tercer lugar, Isack Hadjar, de Red Bull, perdió su posición de podio y descendió al cuarto puesto.

Además del resultado deportivo, Alpine recupera una importante cantidad de puntos en el campeonato en una temporada donde cada unidad puede resultar determinante en la pelea de la zona media de la tabla.

La FIA también dispuso la devolución del depósito económico que Alpine había abonado para iniciar el procedimiento de revisión.

Qué pasa con Franco Colapinto y los demás pilotos sancionados

El reconocimiento del error abrió un nuevo interrogante respecto de otros pilotos que también fueron sancionados por exceder supuestamente el límite de velocidad en los boxes de Mónaco.

Entre los afectados aparecieron Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri y el argentino Franco Colapinto.

Sin embargo, la FIA aclaró que no existe ningún mecanismo reglamentario para revertir esas sanciones porque ya fueron cumplidas durante la carrera y tuvieron impacto directo sobre las estrategias de cada equipo.

Los comisarios reconocieron que pueden existir dudas sobre la validez de esas penalizaciones, pero explicaron que ninguna de las escuderías involucradas presentó un pedido de revisión dentro de los plazos reglamentarios.

"Algunos equipos cumplieron sus sanciones durante la carrera y esas decisiones afectaron sus estrategias y resultados finales. No existe ninguna disposición reglamentaria que permita deshacer una penalización ya cumplida", señalaron.

De esta manera, aunque la FIA admitió oficialmente que existió un error de medición en Mónaco, el único beneficiado por la revisión será Gasly, quien recuperó el podio perdido casi dos semanas después de la carrera.