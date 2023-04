Spielberg se arrepiente de haber autocensurado “E.T.”

Esa escena, una de las más famosas y aplaudidas de la película, se resolvía cuando E.T., que viajaba oculto en una bicicleta, lograba que todos los chicos levantaran vuelo y se burlaran, de esa forma, de los policías que quedaban impotentes en tierra.

“Estoy muy arrepentido de haberlo hecho”, reconoció ahora Spielberg. “Una película no debe ser modificada de como la hicimos en el pasado, porque respondía a nuestras formas de expresión y a la sociedad de la época. Cambiarla supone antentar contra nuestra historia, contra nuestro cine y nuestro pasado”, manifestó Spielberg, en tiempos en que la cultura “woke” está imponiendo numerosos cambios en expresiones de obras clásicas, sobre todo literarias, como las novelas de Roald Dahl y Agatha Christie. “Por eso”, continuó, “aconsejo a mis colegas que no toquen jamás lo que hicieron antes. No le vayan a quitar nunca el chocolate a Willy Wonka porque quedaría muy mal”, concluyó con humor, y para distender la charla.