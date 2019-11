Suiza, a la busca de que la cultura pueda mejorar el planeta

Artistas como la estadounidense Joan Jonas, pionera en video y performance, cuya práctica se centra en el peligro del cambio climático, o el dúo El último Grito, abocados a una investigación sobre la naturaleza y la representación de los sistemas, formarán parte del encuentro. Las charlas continuarán con el austríaco Adrian Lahoud, arquitecto que examina las formas espaciales urbanas y el cambio ambiental a gran escala, mientras que la artista francesa Dominique Gonzalez-Foerster reinventa los “entornos” para estudiar nuestra relación con la utopía urbana y la arquitectura.

El trabajo interdisciplinario de la dupla Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla -con sede en Puerto Rico- combina antecedentes históricos con opiniones políticas contemporáneas sobre el paisaje y las poblaciones. Artistas como Tino Seghal, Ernesto Neto, Olafur Eliasson, Tania Bruguera y otros han participado en años anteriores de la cumbre, fundada en 2014 por Anneliek Sijbrandij. “Tengo expectativas realistas y no espero que el arte cambie el mundo”, manifestó Morgan, “o inclusive las opiniones de la gente, sobre todo porque el público ya está limitado a una parte pequeña y a menudo acomodada de la sociedad, pero creo que el arte puede ofrecer nuevas perspectivas que no necesariamente se reflejan en palabras o discursos. El arte puede estar sin resolver o ser problemático de una manera que nos anima a pensar de nuevas maneras, conectando partes de nuestras vidas, sociedad, medio ambiente y economía de maneras que traen nuevos significados.” Finalmente, la curadora señaló: “La ecología no es una cuestión que los artistas exploren demasiado en su trabajo. Esto no significa, por supuesto, que en su vida diaria no estén profundamente atentos a este contexto y a sus complejidades. Por eso es importante una cumbre como ésta”.