El impactante cambio de Vinicius Junior por una cirugía facial en el mentón + Agregar ámbito en









Su apariencia sorprendió tras el procedimiento estético, dejando atrás la imagen que mostró con Brasil en el Mundial hace apenas unas semanas.

Vinicius Jr. sigue las acciones durante un partido con la selección de Brasil en la Copa del Mundo.

El delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, aprovechó sus vacaciones en Brasil para someterse a un procedimiento estético de armonización de mentón. La intervención se realizó en una clínica de Goiânia bajo un estricto operativo de privacidad para evitar que trascendieran imágenes o detalles del tratamiento.

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El procedimiento estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcão, reconocido por atender a celebridades. El especialista viajó desde Miami exclusivamente para realizar el tratamiento al futbolista. La técnica utilizada busca definir el contorno de la mandíbula y proyectar el mentón mediante rellenos para equilibrar los rasgos faciales.

Para preservar la confidencialidad, la clínica suspendió la atención al público durante toda la jornada y aplicó un protocolo especial de seguridad. El personal recibió instrucciones de no divulgar fotografías, videos ni información relacionada con la visita del jugador.

La armonización facial no fue el único cambio en la imagen del brasileño. Durante sus vacaciones también sorprendió con un nuevo estilo de barba, diseñado por el estilista Salah Eddine Rhnim, conocido como "Scarfade", radicado en Milán.

La reacción de Vinicius tras la eliminación de Brasil Días después de la derrota frente a Noruega, el atacante compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó su frustración por la eliminación. Además, aclaró la polémica surgida por no ejecutar el penalti que tuvo Brasil en ese encuentro, al explicar que el orden de los lanzadores había sido definido previamente por el entonces seleccionador Carlo Ancelotti, quien eligió a Bruno Guimarães como encargado del disparo.

Pese a la eliminación, Vinicius fue una de las principales figuras de la selección brasileña durante el torneo. Disputó los cinco partidos como titular, sumó 441 minutos en cancha, marcó cuatro goles, dio una asistencia y realizó 17 remates, de los cuales 11 fueron entre los tres palos, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes de Brasil en la Copa del Mundo.

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