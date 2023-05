Swap chino: se reactivaron los contratos de futuros con yuanes

Un conocido operador, de futuros de dólar, comentaba ayer que en las últimas ruedas observó mucha cobertura con yuan, que vinculó a la reactivación del tema importador. Y del mismo modo en que el BCRA es al principal vendedor de contratos de dólar futuro, ocurre igual con los contratos de futuros de yuan. En el caso del dólar, se entiende porque en momentos de incertidumbre cambiaria o de crecientes expectativas devaluatorias no hay prácticamente oferentes de dólar futuro y es el BCRA quien cubre el vacío vendiendo a futuro. En el caso del yuan la cobertura además está vinculada con el tema comercial más que a mero arbitraje de tasas de interés como con el dólar. No debe soslayarse que no hay entrega física de activos sino el pago de compensaciones al cierre del contrato.