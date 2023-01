Tango y amor prohibido: el embrujo de Ada Falcón vuelve a subir a escena

Periodista: ¿De dónde viene su interés en Ada Falcon?

Augusto Patané: En 2017 produje un ciclo de radioteatros y uno de los capítulos tenía sus tangos. Los escuchaba a la mañana, yo no era un bicho de tango pero me llamaban la atención los temas conocidos y nostálgicos. Quedó la búsqueda en Youtube y un día me apareció la biografía filmada por Lorena Muñoz y Sergio Wolf, la vi y me emocionó mucho el final. Ahí la vemos con la memoria frágil, que no recuerda, en el asilo San Camilo cuidada por monjas, me dio pena, y esa historia con Canaro. Entendí ese dolor, quiso dejar de sufrir, sentía mucha culpa, buscó la paz y su renuncia me admiró. No cualquiera puede pero ella renunció. Los tangos, cuando se conoce la historia, tienen otro valor. Es la vida de ella, canta sobre su vida más allá de que sea una casualidad. Y el tango “Yo no sé qué me han hecho tus ojos” que le escribió Canaro demuestra lo enamorado que él estaba de ella.

P.: ¿Cómo está estructurado el espectáculo?

A.P.: Los tangos fueron intercalados a la par de la historia, la contamos desde que Canaro la ve y se inicia ese romance. Fui ubicando los tangos de tal manera que acompañen la historia, cada uno tiene un sentido antes o después de las escenas. Son los tangos de ellos que escribió Canaro y cantaba Falcón.

P.: ¿Qué otros aspectos de Ada Falcón se abordan en el espectáculo?

A.P.: Hay que analizarla en ese contexto de los años 30, de machismo, de abrirse camino de la mano de un hombre, eso marca la época. Hoy la mujer lidera, en ese momento, con su carácter, pudo crecer y tomar decisiones, como la de irse. Abandonó su carrera y no le importó. Siguió sola con su mamá, vendió todo, vivió en la pobreza, siguió adelante, apostó a su independencia, libertad y paz, de forma triste y difícil, pero sostuvo su decisión de vida. Sentía mucha culpa por estar con un hombre casado y pudo cortarlo.

P.: ¿Encuentra algún paralelismo entre los músicos de antes y los de ahora?

A.P.: No conozco historias personales de los cantantes de ahora como para entender sus letras como en el caso de Ada. Puedo pensar en una cantante joven como Lali Esposito a nivel estrellato y popularidad pero no la conozco. Pienso en Valeria Lynch, que sigue siendo una figura que atrae, tiene letras teatrales, tiene melodrama, o el Paz Martínez, ambos le cantan al amor, al despecho. De chico escuchaba Dyango junto a mi tia cuando ella limpiaba su casa, José Vélez, me quedé ahí con esa música. Escucho rock moderno pero no sé sobre la vida de los músicos.

P.: ¿Qué puede decir del proceso de producción del espectáculo?

A.P.: Siempre es un riesgo que se asume y más en el difícil momento después de la pandemia, cuando en general no alcanza y eso exige más de nosotros. En este caso al ser una reposición y no un montaje desde cero, no implica grandes gastos. Me gustaría algún apoyo más para poder girar por el país, porque el espectáculo tiene un valor cultural muy grande. Cuenta la historia no sólo de ella sino de Canaro, entre otras cosas fundador de SADAIC.