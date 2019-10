Tasas de Leliq y peligro inflacionario: nace primer conflicto de la transición

A 24 horas de inaugurada la transición hasta el 10 de diciembre, ayer apareció el primer nubarrón entre el macrismo y el albertismo sobre cómo manejar la política económica y financiera hasta el traspaso del poder. El tema de conflicto es la estrategia oficial de reducción de las tasas de las Leliq ante lo que, se supone desde el equipo que acompaña a Alberto Fernández, es una aceleración sin red de contención del desmantelamiento de la bomba de tiempo que representan esas letras. Se sabe que entre hoy y el viernes el Banco Central organizará una reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM), donde se evaluará una reducción sustancial de la tasa testigo de las Leliq del 68% actual, a un nivel más cercano al 60% (o incluso menor), con la idea de forzar aún más la reducción del volumen de colocación de estas letras. La entidad que dirige Guido Sandleris dio ayer señales de ir en esta dirección, al decidir que ese instrumento deja de cobrar intereses y que no se le permitirá más a los bancos tenerlas como encaje, lo que en el mercado es interpretado como el primer paso para un futuro quite de circulación. De confirmarse esta decisión, se especula con un pago en efectivo de gran parte de los vencimientos por parte del BCRA, lo que combinado al primer pago de las Letes reperfiladas, se volcarían al mercado casi un billón de pesos, teniendo en cuenta que el stock actual de Leliq alcanza los u$s 13.000 millones.