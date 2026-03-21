A salvo, por ahora: los trabajos que sobrevivirán a la inteligencia artificial, según Bill Gates + Seguir en









El empresario sostuvo que, aunque la IA ya está modificando el mercado laboral, todavía hay actividades en las que el factor humano sigue siendo decisivo. Mencionó tres sectores que, a su juicio, conservarán un lugar central.

El cofundador de Microsoft señaló tres sectores en los que, pese al avance de la IA, el criterio humano, la creatividad y la capacidad de decisión siguen siendo difíciles de reemplazar.

Mientras la inteligencia artificial gana terreno en empresas, oficinas y servicios de todo tipo, Bill Gates trazó una diferencia entre los empleos más expuestos a la automatización y aquellos que, por su complejidad, seguirán dependiendo de personas. Para el cofundador de Microsoft, hay tres áreas que mantendrán su peso incluso con herramientas cada vez más sofisticadas: la programación, la investigación científica y el sector energético.

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La mirada de Gates parte de una idea central: la IA puede acelerar procesos, resolver tareas repetitivas y procesar grandes volúmenes de información, pero todavía no reemplaza por completo la capacidad humana de interpretar contextos, tomar decisiones complejas y abrir caminos nuevos.

Las áreas donde la IA todavía no reemplaza el criterio humano En el caso de los desarrolladores de software, Gates considera que seguirán siendo piezas clave aun cuando los sistemas de inteligencia artificial ya sean capaces de producir código. Su argumento es que una cosa es generar una solución y otra muy distinta es entender si funciona, corregir errores, optimizarla y pensar cómo encaja dentro de un sistema más amplio. Ahí, el rol humano sigue siendo determinante.

Algo similar plantea para el terreno de la ciencia. En áreas como la biología y la investigación médica, la IA puede colaborar con el análisis de datos y la detección de patrones, pero no alcanza por sí sola para reemplazar la intuición, el pensamiento crítico y la capacidad de formular hipótesis nuevas, que siguen estando en el centro de cualquier avance relevante.

La tercera actividad que Gates ubica entre las menos vulnerables al reemplazo es la energía. Ya sea en la operación de sistemas tradicionales o en el desarrollo de fuentes renovables, se trata de un campo donde pesan la experiencia, la capacidad de reacción frente a imprevistos y la toma de decisiones en tiempo real. En ámbitos donde un error puede tener consecuencias importantes, la automatización todavía encuentra límites claros.

Bajo ese marco, distintos informes ya muestran que la transformación del mercado laboral dejó de ser una hipótesis a futuro y empezó a sentirse en el presente, sobre todo en economías desarrolladas. Al mismo tiempo, otros estudios ubican a varias profesiones entre las más expuestas. Entre ellas aparecen traductores, intérpretes, historiadores, matemáticos, editores, escritores y periodistas, ocupaciones en las que la inteligencia artificial ya puede intervenir en una parte importante de las tareas. De todos modos, incluso en esos casos, los especialistas aclaran que una mayor exposición no equivale automáticamente a desaparición. Más bien sugiere un escenario en el que muchos trabajadores tendrán que adaptarse, incorporar nuevas herramientas y redefinir parte de su tarea.