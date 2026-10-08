Abren segunda convocatoria para financiar startups tecnológicas

El fondo de inversión en innovación del Consejo Federal de Inversiones (CFI) recibirá proyectos de todo el país entre el 1 de octubre y el 4 de noviembre. En su primera edición recibió más de 300 iniciativas.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) abrió la segunda convocatoria de Innova CFI , su fondo de inversión destinado a financiar startups de base científico-tecnológica de todo el país. Las empresas interesadas podrán presentar sus proyectos hasta el 4 de noviembre de 2026 .

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La iniciativa apunta a acompañar proyectos que busquen resolver desafíos productivos estratégicos y transformar desarrollos científicos y tecnológicos realizados en la Argentina en soluciones con impacto regional y global.

La convocatoria está dirigida a empresas en etapas tempranas, Pre-seed y Seed , que cuenten con un nivel inicial de madurez tecnológica y desarrollen sus actividades de investigación y desarrollo (I+D) dentro del país.

El financiamiento se instrumenta mediante un esquema de deuda condicionada : el repago comienza cuando el proyecto alcanza el éxito comercial y las cuotas se establecen en función de la facturación de la empresa. El instrumento también contempla una cláusula de convertibilidad , que permite transformar la inversión en una participación accionaria sin intervenir en la gestión de la compañía.

El fondo de inversión en innovación del Consejo Federal de Inversiones (CFI) recibirá proyectos de todo el país entre el 1 de octubre y el 4 de noviembre.

“ La apuesta que hace el Consejo junto a las provincias es dotar al país de herramientas ágiles y estratégicas que acompañen a las startups de base científico-tecnológica que realizan inversiones en investigación y desarrollo en sus propios territorios ”, señaló el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe .

Más de 300 proyectos participaron de la primera convocatoria

La segunda edición se desarrolla mientras el CFI avanza con la evaluación de los proyectos presentados durante el primer llamado, que comenzó en abril y cerró a fines de junio. En esa oportunidad se recibieron más de 300 iniciativas provenientes de casi todas las provincias argentinas.

Tras una primera instancia de evaluación documental y un análisis de las métricas tecnológicas y la solidez comercial, el proceso derivó en un orden de mérito con más de 30 proyectos preseleccionados.

Actualmente, esas iniciativas atraviesan una etapa de due diligence, en la que se analiza la viabilidad tecnológica, el modelo de negocio, el tamaño del mercado y la composición de los equipos. También se evalúan aspectos vinculados con la propiedad intelectual, la producción y la comercialización.

Los proyectos se encuentran distribuidos en cuatro grandes áreas: biotecnología aplicada a salud y agro, energías de transición, transformación digital y sistemas complejos de ingeniería.

Entre los desarrollos evaluados aparecen tecnologías para el diagnóstico de patologías mediante biología molecular, bioinsumos agrícolas elaborados a partir de descartes industriales y herramientas de infraestructura de datos destinadas a optimizar cadenas de valor tradicionales. Las startups seleccionadas para recibir financiamiento de la primera convocatoria serán anunciadas durante octubre.

Cuáles son los requisitos para acceder al fondo

El esquema de Innova CFI está diseñado para empresas cuyos modelos de negocio requieren inversiones importantes en investigación y desarrollo. La propuesta es de carácter federal y no establece una única industria como objetivo de inversión.

Para participar, las empresas deben cumplir con una serie de requisitos:

Tener una antigüedad máxima de siete años .

. Contar con un nivel de madurez tecnológica mínimo de TRL-4 .

. Presentar un plan de inversión a 24 meses .

. Desarrollar sus actividades de I+D en la Argentina y contribuir al fortalecimiento del entramado productivo de alguna de las provincias.

El fondo mantiene una tesis de inversión agnóstica respecto del sector de actividad, por lo que pueden participar proyectos de distintas áreas tecnológicas, desde la biotecnología hasta soluciones vinculadas con la economía del conocimiento.

Con esta segunda convocatoria, el CFI busca consolidar un ciclo de financiamiento periódico para startups científico-tecnológicas y fortalecer el vínculo entre innovación, desarrollo productivo y generación de empleo en las provincias argentinas.