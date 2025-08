Atención gamers: PlayStation Plus tiene estos juegos gratis en agosto

My Hero Academy: el más esperado por los gamers

My Hero One’s Justice 2

Basado en la exitosa serie de manga y animé, My Hero One’s Justice 2 es el título más celebrado entre los lanzamientos de este mes por los gamers. Disponible para PS4, este juego de lucha en 3D permite a los fanáticos revivir escenas icónicas del universo de My Hero Academia, enfrentando a personajes como Deku, Bakugo, Shigaraki o All Might.

Los combates se desarrollan en escenarios destructibles y permiten ejecutar combos, ataques especiales y maniobras que reproducen los “quirks” característicos de cada héroe o villano. Además del modo historia, se puede jugar en partidas locales o competir en línea.

El título mantiene una estética fiel al animé y combina accesibilidad con profundidad táctica. Su precio habitual es de 49.99 dólares, pero desde el 5 de agosto estará disponible sin cargo para quienes tengan una suscripción activa a PlayStation Plus.

Lies of P, también de la partida

Lies of P

Con una estética oscura y una narrativa retorcida, Lies of P reimagina el clásico cuento de Pinocho bajo la lógica de un juego tipo “soulslike”. Disponible para PS4 y PS5, la historia gira en torno a una marioneta mecánica que intenta encontrar al Sr. Geppetto en una ciudad plagada de corrupción y enemigos letales.

El título, desarrollado con Unreal Engine 4, destaca por su apartado artístico y su exigente sistema de combate. Las decisiones del jugador afectan el curso de la historia, mientras que la personalización del estilo de lucha añade una capa de complejidad propia del género.

Considerado uno de los exponentes más destacados en su categoría, su precio regular es de 64.99 dólares. En esta ocasión, estará incluido en el catálogo de PlayStation Plus sin costo adicional.

DayZ, también gratis en PlayStation Plus

Day Z

DayZ, lanzado originalmente en 2013, continúa vigente gracias a su dinámica de supervivencia en mundo abierto. Exclusivo para PS4, el juego sitúa a los gamers en un escenario postapocalíptico donde deberán enfrentarse no solo a hordas de infectados, sino también a otros jugadores conectados en tiempo real.

El sistema de juego exige administrar recursos, buscar suministros, fabricar objetos y tomar decisiones tácticas para sobrevivir. El entorno hostil y la imprevisibilidad del componente multijugador generan una tensión constante en cada partida.

A pesar de su antigüedad, DayZ mantiene una base de jugadores activa y comprometida. Su precio original es de 59.99 dólares, pero este agosto se suma al beneficio mensual de PlayStation Plus sin necesidad de pago adicional.