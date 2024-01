Baldur's Gate 3, el mejor videojuego del 2023, es tan perfecto que abruma.

El elegido Game of The Year el año pasado ya está disponible en todas las plataformas y presenta una experiencia perfecta de un RPG como nunca antes se dio en videojuegos.

Es complejo representar la libertad que permite este título. Podemos empezar por decir que la experiencia de cada jugador probablemente va a ser distinta a la de otro. A cada paso vas a tener que tomar decisiones. Estas pueden ir desde estar en una conversación y elegir entre distintas respuestas posibles, cada una con un resultado y reacción diferente; hasta abordar combates o procesos de amplias maneras y que el juego siempre esté listo para dar un resultado.

Vos te enfrentaste a unos enemigos, detrás de ellos había una puerta secreta y del otro lado terminaste en la investigación del asesinato de un monje. Tu amigo estaba investigando el asesinato de un monje y de pronto cayó por una puerta secreta y sorprendió a unos enemigos. Tu otro amigo tal vez no vivió nada de eso y su aventura desembocó en una tercera opción que ni te imaginabas.

Ahora, todo esto tiene un determinante y es el clásico de los juegos de rol de mesa: los dados. Tu éxito o fracaso dependerá de la suerte y los multiplicadores que puedas usar para ayudarte a través de ítems o habilidades. Si un Goblin te pide que le beses los pies, podés aceptarlo o intentar que él te los bese a vos. Esta segunda opción dependerá de los dados. Si elegís hacer lo primero, tal vez puedas robarle un anillo y también deberás arrojar el dado para obtener un resultado.

Cada uno de estos ejemplos dispara distintas secuencias de interacción entre personajes y elementos del juego y Larian aseguró que el título tiene más de 174 horas de escenas. El 99% de los jugadores jamás verá toda esa cantidad de contenido que existe en el título y está bien. Lo importante es que las que si vean van a ser excelentes y van a ser propias. No es usual que un juego esté preparado para cada decisión que tomes, no importa cuán inventiva o destructiva sea. Larian lo consiguió en Baldur's Gate 3.

Hay un elemento que conlleva tal libertad que resulta negativo para algunos jugadores pero aun así no puede calificarse como una crítica, error o falla: Baldur's Gate 3 es esperablemente abrumador. Aquellos usuarios que no hayan jugado en una mesa de D&D e incluso aquellos que no hayan experimentado videojuegos RPG, o no sean su estilo de juego, encontrarán dificultades para entrar en este título muy desde el principio.

Jugar en multijugador es una fantástica manera de revivir la experiencia de una mesa de rol y ser guiado entre las primeras horas y procesos específicos de un juego de este estilo. Obviamente, existen decenas de guías por todo internet. Pero, más que nada, creo que lo central es la paciencia y el deseo de entregarle tus horas a un juego donde sos libre de avanzar como quieras. Todos los procesos tienen sus explicaciones y si te gusta este estilo de juego no va a haber excusas para dedicarle lo necesario para tener tu propia aventura.

A su vez, esta reseña fue realizada en Xbox Series X y resulta sorprendentemente cómodo jugarlo con el control, versus la experiencia tradicional de este tipo de RPG que se solían jugar con mouse y teclado. Además, las consolas de nueva generación impulsan el trabajo gráfico de Larian que también maravilla por su nivel de detalle para un juego tan cargado de contenido. En ese sentido también, la estrella es el trabajo de actuaciones de voz de todo el cast que grabó horas y horas de diálogos para las distintas situaciones que pueden ir abriéndose en el juego, todas con un nivel de actuación superlativo.

En un año desastroso para los trabajadores de la industria de los videojuegos, Baldur's Gate 3 hace un ejemplo de un estudio que empeñó recursos y tiempos a través de su estructura para crear algo que empuje la vara de lo que los videojuegos pueden ser. No fue el único juego que lo hizo en 2023, pero darle ese tratamiento al mundo de los RPG resonó con el universo gamer y llevó a Baldur's Gate 3 a ser uno de esos que, con justa razón, quedará en la historia.

Dónde jugar Baldur's Gate 3, el elegido mejor videojuego del 2023

Baldur's Gate 3 ya está disponible en Xbox Series S|X, PlayStation 5 y PC (a través de Steam).