Estos fueron los mejores videojuegos de 2023.

Con gráficos semirealistas que explotan al máximo las capacidades de la Nintendo Switch, el videojuego además es una experiencia visual muy gratificante. Una pieza ideal para entrar a una de las franquicias más de nicho de Nintendo y de jugar un tipo de juego distinto con más de 40 horas de contenido.

4. Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros Wonder Nintendo

Volver a lo básico para hacer algo distinto. Eso es Super Mario Bros. Wonder. Después de más de 10 años, Mario vuelve al 2D que lo vio nacer y lo revoluciona a través de una herramienta nueva: cada nivel tiene una "Flor Wonder" que altera toda la jugabilidad de una manera única y diferente. Correr a la derecha y llegar al final ya no es el único objetivo. Entrar en cada área y descubrir lo inesperado es incluso más importante que ganarlo.

El juego también cuenta con un diseño de niveles fantástico, digno de las mejores entradas de Super Mario Bros., una impronta visual renovada y con estílo propio (algo que Mario no tuvo durante un par de décadas), un sistema de personalización de jugabilidad innovador (las medallas) y hasta mecanicas de juego online que recuerdan al de juegos muy distintos como los Dark Souls.

Por todo esto y más, Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch es todo lo que tiene que ser un juego del fontanero: divertido al máximo, apto para todos los que agarren un control y uno de esos juegos que plantan bandera en la industria.

3. Baldur’s Gate 3

baldurs gate 3 Larian Studios

El juego con el mayor consenso del año para ser el mejor salió de la nada. Larian Studios creó una pieza única en la industria. Un clásico RPG de mesa cómo Dungeons & Dragons pero llevado a un videojuego con niveles de posibilidades nunca antes vistos. El juego contiene cientos y cientos de horas de historias que no todos los jugadores verán porque cada elección tiene una consecuencia y deriva la historia por su propio camino.

La experiencia definitiva de los RPG en un videojuego. Un trabajo casi de artesanos del gaming que pusieron todo para generar la joya del 2023.

2. The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

zelda breath of the wild tears of the kingdom Nintendo

Dice mucho de este increíble año en videojuegos haber tenido que hacer enfasis en recordar el juegazo que es The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom porque salió en mayo. Pero vale la pena recordarlo. El título insignia de Nintendo Switch en 2023 tomó lo hecho en su edición anterior (The Legend of Zelda: Breath of The Wild), ya uno de los videojuegos más influyentes de los últimos años, y redobló la apuesta con gran éxito.

Un mapa tres veces más grande, una historia con mayor profundidad, calabozos más tradicionales, mayor variedad de misiones secundarias y, por sobre todo, un sistema de creación de armas, vehículos y herramientas que ponen la "forma" de jugar completamente en manos del jugador. Ahora no solo podés hacer todo en el orden y el rítmo que quieras, también podés elegir tu manera de jugar usando tu creatividad al máximo.

The Legend of Zelda otra vez patea la puerta de la industria de los videojuegos y expone lo que se puede hacer con las bases de un juego revolucionario para repetir la hazaña. No sin sus detalles, Tears of The Kingdom asegura otras más de 100 horas de diversión en el fantástico mundo de Hyrule.

1. Alan Wake II

alan wake II Epic Games

Por todo lo que innovan los juegos anteriormente mencionados, Alan Wake II me pegó en un lugar partícular: la forma completamente diferente de contar una historia. Diferente no solo a otros videojuegos, si no a cualquier otro medio narrativo. Alan Wake II cuenta una historia de una forma que solo un videojuego podría.

Esa creatividad y eficiencia narrativa está completamente de la mano de una jugabilidad muy aceitada, diseño artístico espeluznante, capacidad gráfica de nueva generación, decisiones arriesgadas y un cast de personajes y actores perfecto. Alan Wake II es un survival horror que quedará en la historia por elevar lo que puede ser contar una historia en el gaming y por hacernos a todos fanáticos de su universo.

Menciones honorables: