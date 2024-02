ChatGPT ahora tiene memoria: registra todo lo que le dicen los usuarios

La delgada línea entre una solución y un problema

Aunque la solución también puede ser otro problema, ya que la idea de que ChatGPT conozca a los usuarios es tanto interesante como espeluznante.

OpenAI dice que mantiene a los usuarios en control de la memoria de ChatGPT y ha entrenado al sistema para que no recuerde cosas sensibles como información sobre su salud. El usuario siempre puede preguntarle a ChatGPT qué sabe sobre él y decirle al bot que olvide algo o que lo elimine en la nueva sección ''Administrar memoria de la configuración''. OpenAI también está lanzando el ''Chat Temporal'' como una especie de modo de incógnito: una forma de tener una conversación rápida sin afectar los recuerdos que ChatGPT tiene sobre el usuario. También se puede desactivar por completo en la cuenta.

La memoria estará activada de forma predeterminada, y OpenAI dice que las memorias se utilizarán para entrenar sus modelos en el futuro. Por ahora, la memoria es sólo una prueba, abierta a una “pequeña porción” de usuarios, dijo la compañía en su blog anunciando la característica. Pero es fácil imaginar qué tan rápido esto podría convertirse en una parte central de la forma en que interactuamos con ChatGPT, para bien o para mal. Los robots se están volviendo más inteligentes y nos están conociendo muy rápido.

Así es la nueva tienda de ChatGPT: cómo ganar dinero con chats de inteligencia artificial

La empresa estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT, lanzó finalmente este año la GPT Store. Esta nueva plataforma es una tienda virtual que permite a los usuarios crear versiones del chatbot de inteligencia artificial, y personalizarlo según sus intereses.

ChatGPT es un chatbot capaz de generar respuestas en lenguaje natural. Esta herramienta tecnológica puede responder preguntas y generar textos nuevos. La ventaja de la GPT Store es adaptar la inteligencia artificial a un uso individual para un propósito específico.

En la nueva tienda de ChatGPT pueden apreciarse creaciones divididas por categorías, rankings para mostrar los GPTS más descargados, una sección de recomendaciones por parte de la empresa, etc.

La GPT Store es similar a las tiendas de aplicaciones móviles que ya conocemos como la App Store (iOS) y Play Store, en el caso de dispositivos Android. En la parte superior se muestran las creaciones más destacadas y populares del momento. Todos los temas están clasificados en una tabla organizada en diferentes categorías como: Análisis, Redacción, Productividad, Programación, Educación, Investigación y Estilo de vida.

Crear un GPT no implica grandes dificultades. Es tan sencillo como iniciar una conversación, darle instrucciones y conocimientos adicionales, y elegir sus funciones específicas, como buscar en la web, crear imágenes o analizar datos.

Para publicar un GPT en la tienda, deberá tener un enlace propio para que se pueda guardar para todos. Será necesario además verificar el perfil y revisar las políticas de uso más recientes para que el usuario se cerciore de que su GPT cumple con la normativa.

Cuál es el valor de las creaciones ChatGPT

Solo pueden tener acceso a estos chats las personas que paguen ChatGPT Plus. El servicio premium de ChatGPT cuesta US$ 20, mientras que ChatGPT Team o Enterprise cuestan US$ 25 siendo versiones más avanzadas. Los usuarios de la versión 3.5 de ChatGPT, que no tiene costo alguno, no podrán acceder a las creaciones.

Desde que la GPT Store está disponible, ya se han creado más de 3 millones de chatbots personalizados en esta tienda online, según OpenAI. La empresa de inteligencia artificial también comunicó que planea encontrar una manera de pagar a los creadores de GPT en función de cuánto se utilizan sus agentes de IA en la tienda, pero no ha publicado ningún otro detalle sobre el plan. Esto dependerá de la popularidad que tengan las creaciones en la aplicación y la cantidad de descargas.