Samsung prevé un beneficio operativo récord de u$s38.000 millones + Seguir en









El resultado corresponde al primer trimestre de 2026. El incremento en las ventas supone una suba cercana al 68% interanual.

Samsung con beneficios operativos récord.

El gigante tecnológico Samsung Electronics espera un beneficio operativo récord que estará en torno a los u$s38.000 millones para el primer trimestre de 2026. Esto refleja un resultado que multiplica por más de ocho el resultado obtenido durante el mismo lapso de tiempo de 2025.

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Según el informe de previsiones que fue publicado por la firma surcoreana, la facturación por ventas del mayor fabricante mundial de chips de memoria creció - entre enero y marzo - hasta alcanzar un nuevo máximo de u$s88.200 millones.

Los resultados récord de Samsung En detalle, el incremento en las ventas supone una suba cercana al 68% interanual frente a los u$s52.514 millones registrados en el primer trimestre del 2025.

Samsung.jpg La División de soluciones para dispositivos, uno de los grandes impulsores del aumento del beneficio operativo. En referencia a las comparaciones con el último trimestre del año pasado, el fabricante de semiconductores también previó superar el beneficio operativo, que ya había sido récord al llegar a los u$s13.318 millones.

Uno de los mayores impulsores de este crecimiento es el buen desempeño de la división de soluciones para dispositivos, que incluye el negocio de semiconductores. Se espera que el informe financiero completo sea publicado a finales de este mes.

El impacto de los resultados de Samsung Durante todo 2025 la empresa tuvo un beneficio neto de u$s30.000 millones y un beneficio operativo de u$s29.000 millones. El mismo estuvo directamente relacionado con el desempeño de su división de chips ante la demanda creciente de productos relacionados con la industria de la inteligencia artificial. mercados acciones bolsas cedear inversiones finanzas vivo Samsung vio una mejora en su rendimiento en la Bolsa de Seúl tras la publicación del informe de previsiones. Depositphotos El impacto financiero fue inmediato: tras la publicación del informe de previsiones, las acciones de Samsung se dispararon un 2,41% durante la primera hora de negociaciones en la Bolsa de Seúl. Así, se ubicó por delante del principal índice surcoreano, el Kospi, que subió un 1,86% en el mismo periodo.

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