Monotributo 2026: el cambio drástico que entra en vigencia en febrero y lo que debes hacer hoy para no pagar de más

ARCA confirmó el inicio de la primera recategorización las escalas del 2026, ya que se ajustan los topes anuales de ingresos.

Lo que tenés que saber sobre la recategorización de ARCA 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer la nueva tabla del monotributo, cuyos valores fueron actualizados según el índice inflacionario y estarán vigentes entre febrero y julio de 2026. Además, el organismo recordó que el trámite de recategorización ya se encuentra habilitado.

Los montos se ajustaron un 14,29%, en línea con la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. Por ese motivo, es fundamental verificar si la categoría actual se corresponde con los ingresos anuales declarados ya que, en caso contrario, ARCA puede aplicar multas y sanciones más severas.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Recategorización obligatoria: La fecha límite que no puedes ignorar si quieres evitar sanciones Se podrá llevar a cabo este trámite hasta el 5 de febrero de 2026, fecha límite establecida por ARCA para que los monotributistas revisen y actualicen su categoría. La recategorización debe realizarse en función de los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses, así como también considerando otros parámetros como la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados.

En caso de no cumplir con este trámite dentro del plazo establecido, ARCA puede recategorizar de oficio al contribuyente, aplicando la categoría que considere correspondiente según la información disponible. Esto no solo puede implicar el pago de una cuota mensual más alta, sino también la aplicación de multas, intereses y sanciones.

ARCA Nuevas escalas de AFIP: así quedaron los topes de facturación para cada categoría desde este mes Estas son las escalas actualizadas del monotributo que informó la ARCA, vigentes para el período febrero y julio de 2026, según el ajuste por inflación:

Categoría A: hasta $10.277.988

Categoría B: hasta $15.058.447

Categoría C: hasta $21.113.865

Categoría D: hasta $26.212.853

Categoría E: hasta $30.840.480

Categoría F: hasta $38.624.048

Categoría G: hasta $46.277.093

Categoría H: hasta $70.113.407

Categoría I: hasta $78.479.216

Categoría J: hasta $89.872.640

Categoría K: hasta $108.357.084 ¿Cuánto vas a pagar? La tabla completa con los nuevos montos de la cuota mensual Como ocurre con la actualización de las escalas, también se modifican los montos que deben abonarse mes a mes dentro del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que unifica en una única cuota mensual fija el pago de los impuestos nacionales IVA y Ganancias y los aportes previsionales, que incluyen jubilación y obra social: Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)

Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes) El paso a paso: Cómo realizar el trámite de forma correcta en pocos minutos La recategorización del Monotributo es un trámite obligatorio para quienes hayan modificado sus ingresos u otros parámetros durante los últimos 12 meses. El procedimiento es online, simple y rápido, y se realiza a través del sitio oficial de ARCA. Ingresar al sitio oficial del Monotributo con CUIT y clave fiscal Seleccionar la opción “Recategorizarme” dentro del menú principal El sistema mostrará la categoría actual y los datos registrados de los últimos 12 meses Verificar que la facturación anual, la superficie afectada a la actividad, el consumo eléctrico y los alquileres sean correctos En caso de ser necesario, modificar manualmente los datos antes de continuar Confirmar la recategorización según los valores actualizados Descargar la nueva credencial de pago y el Formulario F.184, donde figura la cuota mensual correspondiente

