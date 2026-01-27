Gmail habilita tres herramientas gratuitas con Inteligencia Artificial + Seguir en









Google modificó su estrategia y liberó funciones de inteligencia artificial que hasta ahora estaban reservadas a planes pagos

La llegada de esta función a la versión web de Gmail transforma la experiencia para quienes trabajan desde la computadora.

Google anunció la apertura de tres herramientas de inteligencia artificial integradas en Gmail que, hasta este mes, solo podían utilizar quienes contaban con suscripciones premium como Google AI Pro o Ultra. La decisión marca un giro relevante en la política comercial de la compañía, en un contexto de fuerte competencia dentro del ecosistema de servicios digitales basados en IA.

El objetivo central es trasladar capacidades avanzadas de asistencia al usuario cotidiano, con foco en productividad y optimización del tiempo. A través de estas funciones, Gmail deja de operar únicamente como una bandeja de entrada tradicional y pasa a incorporar automatizaciones que reducen la carga de lectura y escritura de correos electrónicos.

gmail-logo.jpg Cuáles son las funciones de la IA que dejaron de ser pagas Gmail se acerca al mundo de las inteligencias artificiales con funciones abiertas para todo público:

Help Me Write: redacción asistida dentro del correo La primera herramienta liberada es Help Me Write, una función que permite generar borradores de correos electrónicos a partir de instrucciones breves o mejorar textos ya escritos. La IA ajusta el contenido según el tono deseado y corrige aspectos de claridad y estilo, lo que facilita la redacción de mensajes formales o profesionales.

Si bien algunas soluciones similares ya existen en dispositivos móviles mediante asistentes integrados al sistema operativo, la incorporación directa en la versión web de Gmail amplía el alcance de esta función.

¿Cómo hacerlo? En una computadora, abrí Gmail .

En la esquina superior izquierda, hacé clic en Redactar .

En la ventana de redacción, escribí tu mensaje o dejá el campo en blanco.

En la parte inferior, seleccioná “Ayúdame a escribir”. help_me_write_gmail_google_1767966434867 Resúmenes automáticos Generación automática de resúmenes de correos electrónicos. Sintetiza conversaciones largas o desordenadas El impacto es especialmente relevante en contextos laborales o académicos, donde los intercambios por correo suelen acumular múltiples respuestas. La función apunta a mejorar la eficiencia y evitar la pérdida de información relevante en cadenas extensas. gmail Respuestas sugeridas personalizadas Una función que propone contestaciones adaptadas al estilo de escritura del usuario. La IA analiza correos previos, siempre que el titular de la cuenta otorgue ese permiso, y replica patrones de tono y estructura. Este sistema busca acelerar la gestión de mensajes recurrentes y mantener coherencia en la comunicación.

