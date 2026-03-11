Un gran avance para millones: construyen una casa impresa en 3D en solo 18 horas + Seguir en









La nueva tecnología usada en la edificación acelera procesos y reduce gastos con un método que muchos querrán implementar.

Esta alternativa a la construcción tradicional, ouede reducir costos y tiempos a la hora de hacer un hogar. Gentileza - All3DP

El sector de la construcción se encuentra en medio de una etapa de cambios impulsados por las nuevas herramientas tecnológicas. Entre ellas aparece la impresión 3D implementada en las viviendas, un sistema que permite levantar estructuras en tiempos muy cortos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este método ya se puso en práctica en distintos lugares del mundo y promete modificar la forma tradicional de construir. Hace poco se pudo ver en Europa, donde una empresa logró completar la estructura de una vivienda en menos de un día y podría ser un cambio rotundo para millones de personas.

Impresora 3D casa La tecnología dio un nuevo paso y ahora se están construyendo hogares con impresiones 3D. Gentileza - AFP En tiempo récord: cómo se construyó esta casa El proyecto se desarrolló en las afueras de la ciudad de Oporto. Ahí, la empresa portuguesa Havelar concretó su primera vivienda producida mediante impresión 3D. La estructura principal se completó en solo 18 horas gracias a la maquinaria creada por la firma danesa COBOD. La impresora sigue los planos digitales del proyecto y deposita capas de material similar al cemento hasta formar las paredes de la vivienda.

El resultado fue una casa moderna de unos 80 metros cuadrados, con dos dormitorios, baño, cocina y comedor. Aunque el trabajo de la máquina se resolvió en menos de un día, el proceso completo demandó cerca de dos meses. En ese período se instalaron ventanas, techo, puertas y el equipamiento interior.

Uno de los aspectos que más interés genera es el costo del sistema. Según los datos del proyecto, el valor estimado ronda los 1.500 euros por metro cuadrado. Esa cifra se logra gracias a la rapidez del proceso y al menor desperdicio de materiales.

La empresa también informó que este sistema produce cerca de un 80 % menos de residuos y reduce el tiempo de obra alrededor de un 70 % frente a la construcción convencional. Además, la compañía busca avanzar hacia procesos con menor impacto ambiental durante los próximos años. El nuevo material que podría reducir aún más el tiempo Mientras las viviendas impresas con hormigón comienzan a expandirse, los investigadores del Massachusetts Institute of Technology trabajan en otra alternativa que podría acelerar todavía más la edificación. Un equipo dirigido por el profesor AJ Pérez y el ingeniero David Hardt desarrolla componentes estructurales fabricados con plástico reciclado. El material surge de una mezcla de tereftalato de polietileno reciclado, conocido como PET, y fibra de vidrio. Esta combinación da origen a piezas más livianas, pero con una gran capacidad para soportar peso. Los investigadores ya produjeron vigas y cerchas mediante impresión 3D. Cada pieza mide alrededor de 2,4 metros de largo y se fabrica en pocos minutos, sin tornillos ni placas metálicas. La ventaja del nuevo material radica en su bajo costo potencial y en la posibilidad de reciclar grandes cantidades de plástico. Si esta tecnología se aplica en todo el mundo, podría acelerar la construcción de viviendas y reducir el impacto ambiental del sector.

Temas Millones