El cepillo de dientes con cámara e Inteligencia Artificial que viene a revolucionar la limpieza dental + Agregar ámbito en









Una empresa británica presentó un dispositivo que combina cepillado y análisis en tiempo real.

El CameraJet incorpora una cámara macro de 100.000 píxeles que identifica los espacios dentales y activa un chorro de enjuague. Dyson

La revolución de la IA ya llegó al ámbito de la salud dental. Dyson presentó CameraJet, un cepillo de dientes eléctrico que incorpora una cámara en el cabezal, Inteligencia Artificial e irrigación para realizar una limpieza interdental automática. El dispositivo se presentó el 1 de septiembre en París y representa el desembarco de la empresa británica en el mercado del cuidado bucal.

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La particularidad del producto está en la combinación de tres tecnologías. Mientras las cerdas se encargan del cepillado habitual, una cámara observa los espacios entre los dientes y un sistema de aprendizaje automático determina dónde debe activar un chorro de enjuague bucal. Dyson llama a esta tecnología Gap Optical Targeting.

Dyson CameraJet: un cepillo que incorpora una cámara de 100.000 píxeles y aplicación para el celular La cámara está ubicada directamente en el cabezal del cepillo y cuenta con una lente macro de 100.000 píxeles. Su función principal es proporcionar información al sistema que controla la limpieza interdental. El dispositivo captura 28 imágenes por segundo mientras el usuario se cepilla. El algoritmo analiza esas imágenes para localizar los espacios entre los dientes, seguir su posición mientras el cabezal se mueve y anticipar dónde estará cada espacio.

Cuando identifica una zona que necesita limpieza, el sistema activa un chorro de enjuague en aproximadamente 100 milisegundos. De esta manera, el usuario no tiene que pausar el cepillado para usar un irrigador por separado, ni dirigir manualmente el chorro hacia cada espacio. Detrás de esta función hay un software desarrollado específicamente para el dispositivo. Dyson afirma que utilizó 470.000 imágenes dentales para entrenar el sistema de aprendizaje automático y que el producto funciona con unos 16 millones de líneas de código.

La cámara también tiene una función llamativa: permite ver en el teléfono lo que está captando el cabezal durante el cepillado. CameraJet se conecta mediante Wi-Fi y Bluetooth con la aplicación MyDyson, desde donde se puede observar la transmisión de la cámara en tiempo real. La idea es que el usuario pueda comprobar qué áreas está limpiando.

Cómo funciona el irrigador automático del Dyson CameraJet La irrigación se realiza mediante un depósito integrado de 12,5 mililitros. La base del equipo puede volver a cargar ese depósito en unos tres segundos. El sistema utiliza un mecanismo diseñado para mantener la presión del líquido, incluso cuando el cepillo cambia de orientación. Pero el CameraJet no viene solo. Dyson también desarrolló productos para acompañar al cepillo. La pasta dental tiene baja formación de espuma para evitar que interfiera con la visión de la cámara, mientras que el enjuague está pensado para funcionar con el sistema de irrigación. Dyson sostiene que las pruebas que se hicieron durante el desarrollo mostraron una mejora en la eliminación de placa en zonas de difícil acceso. En pruebas de laboratorio con placa simulada, la empresa informó una eliminación de casi un 70% más de placa frente a cepillos eléctricos premium. Cuánto cuesta el nuevo cepillo de Dyson y qué incluye El Dyson CameraJet cuesta 499 dólares. Está disponible en dos versiones, Ceramic Ultra Blue y Ceramic Pink. El paquete incluye la base de carga y recarga, dos cabezales de cepillado, cable de alimentación y estuche de viaje. El cabezal de repuesto está diseñado para tener una duración aproximada de tres meses y cuenta con un sistema de identificación que permite al dispositivo registrar su uso y avisar cuándo corresponde cambiarlo.