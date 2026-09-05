Apple prepara su mayor ola de lanzamientos: qué presentará y los productos que llegarán hasta 2029

La compañía dio inicio a una nueva etapa bajo la conducción de John Ternus con una extensa renovación de su catálogo. El primer iPhone plegable, que superaría los u$s2.000, los iPhone 18 Pro, nuevos Apple Watch y AirPods encabezarán el evento “Surprise and Shine”.

Apple se prepara para iniciar uno de los ciclos de renovación de productos más importantes de su historia. Después de dedicar buena parte de los últimos 15 años a perfeccionar dispositivos existentes y ampliar sus servicios , la compañía planeó una sucesión de nuevos diseños y categorías que comenzará a materializarse el próximo 9 de septiembre .

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El evento, denominado “Surprise and Shine” , marcará además una nueva etapa institucional. El flamante CEO, John Ternus , será el encargado de presentar los nuevos dispositivos, después de suceder a Tim Cook al frente de la empresa.

Según informó Bloomberg, Apple trabajó durante aproximadamente cinco años en varios de los proyectos que integran esta hoja de ruta y planeó una sucesión de lanzamientos que se extenderá durante 2026, 2027 y los años siguientes . La agenda incluye desde el esperado iPhone plegable hasta computadoras con pantallas táctiles, nuevos dispositivos para el hogar y gafas inteligentes.

“Estoy muy ilusionado con todo lo que tenemos preparado. La semana que viene realizaremos un gran lanzamiento que va a ser espectacular ”, escribió Ternus a los empleados. “Me encuentro igual de ilusionado con lo que vendrá después, incluidos los increíbles productos que ya están en desarrollo y aquellos que todavía ni siquiera hemos imaginado”.

La principal novedad será el primer iPhone plegable de Apple , conocido internamente por muchos empleados como iPhone Ultra . El equipo contará con una pantalla interior de grandes dimensiones y otra más pequeña en el exterior, mientras que cerrado tendría aproximadamente el tamaño de un pasaporte.

Entre sus principales características aparecerán un chip A20 Pro, módem C2 propio, cámaras estándar y ultra gran angular —sin teleobjetivo—, Touch ID, funciones multitarea con pantalla dividida y una nueva bisagra destinada a reducir considerablemente la visibilidad del pliegue.

El dispositivo se ofrecería en colores claro y oscuro y su precio superaría los u$s2.000, lo que lo colocaría entre los teléfonos más costosos de la compañía. El lanzamiento del plegable fue anticipado por Bloomberg para el evento del 9 de septiembre.

Junto con este modelo llegarán los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Estéticamente mantendrán una línea similar a la generación anterior, aunque incorporarán nuevos colores azul claro y rojo oscuro.

Las principales modificaciones estarán en el interior: procesadores A20 Pro, módems C2 fabricados por Apple, mayor autonomía y cámaras de vapor mejoradas para controlar el sobrecalentamiento. El Pro Max también incorporaría un diafragma mecánico para ajustar con mayor precisión la iluminación y la profundidad de campo.

Apple Watch, AirPods 5 y nuevos dispositivos para el hogar

La renovación alcanzará al Apple Watch Series 12 y Ultra 4, con nuevos colores y correas, mejoras vinculadas con salud y fitness y componentes internos destinados a potenciar la versión de Siri basada en inteligencia artificial.

Apple también probó un sensor de frecuencia cardíaca continuo, capaz de funcionar durante toda la jornada independientemente de que el usuario se encuentre realizando ejercicio.

Otro de los lanzamientos será el AirPods 5, con versiones convencionales y con cancelación de ruido. No serán todavía los AirPods equipados con cámaras para funciones de inteligencia artificial, cuyo lanzamiento quedó previsto para más adelante.

El Apple TV mantendrá prácticamente su diseño, aunque sumará un procesador más veloz, mejoras en el control remoto y capacidad para utilizar las nuevas funciones de IA de Siri. Una estrategia similar seguirá el HomePod mini, que conservará su aspecto exterior pero incorporará un chip más potente.

iPad mini OLED, iMac M6 y MacBook Pro

Entre finales de 2026 y comienzos de 2027 aparecerá también un iPad mini con pantalla OLED, una de las actualizaciones más importantes del dispositivo. La tecnología permitirá ofrecer colores más vivos, mayor contraste y negros más profundos.

La compañía preparó además una renovación del iMac con chip M6, que podría sumar nuevos colores y constituirá la primera actualización de esta computadora de escritorio en dos años.

El MacBook Pro de 14 pulgadas también recibirá el procesador M6 en su configuración básica, aunque conservará inicialmente el diseño de la generación actual.

La primera MacBook Pro táctil de Apple

Una transformación considerablemente mayor llegará posteriormente con las primeras MacBook Pro con pantalla táctil y tecnología OLED. Apple decidió avanzar con este concepto alrededor de 2022 y preparó la renovación más profunda de la computadora en aproximadamente media década. Los equipos tendrán pantallas multitáctiles, OLED, el elemento Dynamic Island utilizado en los iPhone y una interfaz adaptada para su utilización mediante los dedos.

Las computadoras estarán disponibles en versiones de 14 y 16 pulgadas y utilizarán los procesadores M5 Pro y M5 Max presentados previamente.

Apple prepara un nuevo centro de control para el hogar

Otra categoría completamente nueva será un centro de control doméstico inteligente con una pantalla cuadrada de aproximadamente siete pulgadas.

El dispositivo utilizará Siri e inteligencia artificial, junto con reconocimiento facial, para ofrecer información personalizada según quién se encuentre frente a la pantalla.

Apple planeó versiones para colocar sobre una mesa de luz o fijar a una pared. Permitirá utilizar widgets, esferas de reloj y aplicaciones, realizar llamadas mediante FaceTime y administrar dispositivos del hogar inteligente. El producto representará una de las mayores apuestas de Apple hasta el momento para ingresar de lleno al mercado de los hogares conectados.

Qué productos prepara Apple para 2027

La hoja de ruta continuará durante 2027. La MacBook Air adoptará el chip M6, mientras que la compañía también trabaja en una nueva generación de la MacBook Neo, con un procesador más rápido y mayor memoria.

El iPad básico incorporará un chip más potente y compatibilidad con Apple Intelligence, mientras que el iPad Air dará el salto a una pantalla OLED. El iPad Pro, por su parte, podría sumar una cámara de vapor para mejorar su rendimiento durante períodos prolongados.

Apple prepara el lanzamiento de un nuevo Iphone Archivo

También aparecerán nuevas versiones del Pencil Pro y Pencil básico, con conexión USB-C y otras actualizaciones vinculadas con la renovación de los iPad.

En el caso de los teléfonos, Apple modificará por primera vez su calendario tradicional. Los iPhone 18 Pro aparecerán antes que los modelos convencionales, mientras que el iPhone 18 estándar y el iPhone 18e quedarían para la primavera de 2027.

La compañía también desarrolló un iPhone Air 2, con una segunda cámara trasera, un procesador más veloz y mejoras en la autonomía.

AirPods con cámaras y las primeras gafas inteligentes

Entre los proyectos más novedosos aparecen unos AirPods equipados con sensores de cámara destinados a las funciones de inteligencia visual de Apple.

Las cámaras no estarían diseñadas para tomar fotografías o grabar videos, sino para analizar el entorno, generar recordatorios a partir de señales visuales y ofrecer información contextual al usuario.

Apple también ingresará en un segmento en el que competirá directamente con Meta: las gafas inteligentes. El primer modelo no tendrá pantallas y permitirá escuchar música, gestionar llamadas, sacar fotografías y grabar videos.

Sus cámaras también podrán ejecutar funciones de inteligencia artificial similares a las previstas para los AirPods. Las monturas se ofrecerán en diferentes diseños y colores.

Un iPhone completamente renovado por sus 20 años

Otro de los grandes proyectos está previsto para 2027, cuando el iPhone cumplirá su 20° aniversario.

Apple trabaja en una renovación profunda de su teléfono insignia, con cristal curvado en las esquinas y los bordes y marcos considerablemente más delgados. La modificación sería una de las mayores transformaciones estéticas de la línea Pro desde la aparición del iPhone X.

A su vez, la compañía ya avanzó con las pruebas de una segunda generación del iPhone plegable, que incorporará un nuevo procesador y llegaría aproximadamente un año después del primer modelo.

También comenzó a explorar nuevos diseños para el Apple Watch y trabaja en futuras MacBook Pro táctiles con procesadores M7 Pro y M7 Max.

La estrategia se extenderá hacia finales de la década. Apple estudió una versión robótica de su centro de control doméstico con una pantalla de aproximadamente nueve pulgadas instalada sobre un brazo mecánico, capaz de moverse para interactuar con las personas y facilitar videollamadas.

Para 2028, la compañía proyectó un Mac Studio con M7 Max y M7 Ultra, mientras que también mantuvo en su hoja de ruta una eventual renovación más liviana del Apple Vision Pro para finales de ese año o principios de 2029.

Otro concepto en desarrollo fue un colgante equipado con cámara e inteligencia artificial, pensado para llevarse sobre la ropa o alrededor del cuello. Funcionaría como una suerte de “ojos” para un iPhone y permitiría ejecutar tareas de IA sin utilizar gafas o auriculares.

Apple también evaluó un iPhone plegable de tercera generación y mayor tamaño, con pantallas más grandes que las previstas para el modelo inaugural.

La compañía llegó incluso a desarrollar prototipos de un iPad plegable de aproximadamente 20 pulgadas, aunque las dificultades relacionadas con costos, fabricación y viabilidad provocaron que el proyecto fuera postergado y posteriormente archivado. No obstante, todavía podría retomarse antes de que termine la década.

MacBook Air e iMac también darían el salto al OLED

Entre 2028 y 2029, Apple proyectó una MacBook Air de gama alta con pantalla OLED, que conviviría con la línea convencional y se posicionaría por encima de ella.

También estudió incorporar esa tecnología a una futura generación del iMac, aunque el mayor tamaño de su pantalla plantea dificultades por el elevado costo de los paneles OLED.

A largo plazo, la empresa mantiene además uno de sus proyectos más ambiciosos: unas auténticas gafas de realidad aumentada, livianas y capaces de superponer información digital sobre imágenes del mundo real.

Si la planificación actual se mantiene, esos anteojos podrían aparecer hacia finales de esta década.

La magnitud de la hoja de ruta refleja el cambio que Apple busca impulsar bajo la conducción de Ternus. El evento del 9 de septiembre será apenas el punto de partida de una sucesión de lanzamientos que pretende ampliar el catálogo mucho más allá del iPhone, el iPad y la Mac tradicionales.