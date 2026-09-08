MrBeast, el youtuber más rico del mundo que construyó su imperio

Jimmy Donaldson convirtió sus videos virales en una compañía valuada en miles de millones y sumó alimentos, productos y acuerdos comerciales.

Jimmy Donaldson empezó a subir videos cuando era tan solo un adolescente y gracias a Youtube terminó creando una empresa millonaria . Su modelo creció gracias a la publicidad, los patrocinios, productos propios y una reinversión constante en contenidos cada vez más costosos .

Actualmente, su patrimonio neto está impulsado principalmente por su participación mayoritaria en Beast Industries . La compañía reúne sus proyectos de medios, alimentos y tecnología, y fue valuada en u$s5.200 millones durante una ronda de financiación de 2025.

Donaldson nació en 1998 en Greenville, Carolina del Norte, y abrió su primer canal a los 12 años bajo el nombre MrBeast6000 . Sus primeros videos estaban dedicados a videojuegos, reacciones y comentarios. Después de terminar la escuela empezó la universidad, pero abandonó tras un semestre para dedicarse exclusivamente a YouTube . Durante esa etapa estudió junto a un grupo de amigos qué títulos, miniaturas y formatos conseguían mejores resultados dentro de la plataforma.

Su momento de suerte legó en 2017 con un video en el que pasó 44 horas contando hasta 100.000 . La publicación superó las 20 millones de visualizaciones y fue el inicio de un canal con contenidos extremos. Un año después empezó a combinar esas producciones con grandes premios y donaciones . Regaló dinero, autos, casas y llegó a poner u$s1 millón sobre una mesa para un desafío en el que el último participante en mantener la mano apoyada se quedaba con el premio.

Su crecimiento también se pasó al negocio corporativo, ya que Beast Industries generó u$s223 millones en ingresos durante 2023 y estaba encaminada a superar los u$s700 millones en 2024, según la documentación interna que se hizo conocida durante un proceso judicial.

El creador amplió su negocio hacia alimentos, productos y acuerdos comerciales. Gentileza - @mrbeast

Cuánto dinero gana MrBeast al mes con sus canales de YouTube

Las cifras de MrBeast cambian según el período analizado. Las estimaciones más recientes ubican los ingresos brutos mensuales de su ecosistema en u$s50 millones. De todas formas, sus videos también tienen costos de producción enormes y el propio creador explicó varias veces que reinvierte gran parte de lo que genera. Sus principales fuentes de dinero dentro de YouTube son:

publicidad generada por las visualizaciones

acuerdos con patrocinadores

venta de productos oficiales

Por ejemplo, durante un mes en 2022, 54 videos publicados en sus diferentes canales consiguieron 283 millones de reproducciones. Con una estimación de ingresos publicitarios, patrocinios y merchandising, la facturación calculada era de unos u$s5,4 millones mensuales en aquel momento.

Desde entonces, la escala aumentó y su canal principal ya supera los 440 millones de suscriptores, además, al sumar MrBeast, Beast Gaming, Beast Reacts y MrBeast Philanthropy, su audiencia total supera los 470 millones. El costo también subió, algunas producciones actuales pueden demandar u$s4 millones, pero los proyectos más ambiciosos pueden necesitar presupuestos todavía mayores.

Su crecimiento transformó un canal de YouTube en una estructura empresarial internacional. Gentileza - @mrbeast

Más allá de YouTube: Feastables, MrBeast Burger y sus otros emprendimientos

Donaldson aprovechó su audiencia para abrir negocios fuera de la plataforma y convertir su marca personal en una compañía mucho más amplia. Uno de sus proyectos más importantes es Feastables, empresa de alimentos creada en 2022. Empezó con barras de chocolate y después amplió su catálogo hacia otros snacks. El negocio llegó a generar más de u$s200 millones anuales.

Otro intento fue MrBeast Burger, lanzado en 2020 junto con más de 300 restaurantes estadounidenses. El proyecto vendió más de un millón de hamburguesas, pero terminó en una disputa con Virtual Dining Concepts. En 2023, Donaldson demandó a la empresa al afirmar que no podía controlar la calidad de los productos y que no había obtenido beneficios del negocio. Su socio respondió con una contrademanda por u$s100 millones. También desarrolló otras fuentes de ingresos:

línea propia de ropa y merchandising

videojuegos y experiencias digitales

acuerdos publicitarios con grandes marcas

producciones exclusivas para plataformas de streaming

En 2024, además, se informó sobre un acuerdo de u$s100 millones con Amazon para desarrollar una serie exclusiva. El núcleo de su fortuna, de todas maneras, está en Beast Industries. Donaldson mantiene la mayoría accionaria y, su patrimonio actual está estimado en u$s2.600 millones.