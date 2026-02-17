Mark Zuckerberg declara en un juicio por presunta adicción a redes sociales

El CEO de Meta compareció ante un tribunal. El caso analiza demandas que vinculan el diseño de sus plataformas con efectos negativos en la salud mental de menores.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta , declaró este martes en un tribunal de San Francisco, California , en el marco de un juicio que investiga presuntas prácticas de diseño en sus redes sociales que generan adicción, especialmente en menores de edad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El caso se originó a partir de demandas presentadas por 41 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia, que acusan a Meta de utilizar algoritmos y funciones diseñadas para maximizar el tiempo de uso, afectando la salud mental de los usuarios. Las plataformas involucradas incluyen Facebook, Instagram y Threads .

Durante su testimonio, Zuckerberg respondió a preguntas sobre los mecanismos de recomendación de contenido y las políticas de protección a menores implementadas por la empresa. El juicio forma parte de una investigación más amplia sobre la responsabilidad de las redes sociales en el bienestar de los usuarios.

Las demandas alegan que Meta ocultó información interna sobre los riesgos de sus plataformas y priorizó el crecimiento de la empresa sobre la seguridad de los usuarios. La compañía ha negado las acusaciones y argumentado que cuenta con herramientas de control parental y límites de tiempo de uso.

El proceso judicial podría extenderse durante las próximas semanas. Una eventual sentencia podría establecer precedentes sobre la regulación de redes sociales en Estados Unidos.

La acusación contra Facebook

La demandante afirmó que comenzó el uso de redes sociales antes de los 10 años. La demanda legal señala que el diseño de las plataformas busca captar y retener la atención de los usuarios, generando patrones de dependencia.

"Ella desarrolló una obsesión por estas plataformas; su salud mental se vio afectada. Su desarrollo durante la infancia y, posteriormente, en la edad adulta, se apartó de parámetros típicos", declaró Mark Lanier, abogado del estudio KGM, durante el juicio, según información difundida por CNN.

Mark Zuckerberg figura entre los ejecutivos del sector tecnológico citados a declarar en este proceso. El caso forma parte de una serie de demandas que buscan establecer responsabilidades legales para las principales empresas de redes sociales.

El juicio analiza si las compañías implementaron mecanismos de diseño que fomentan el uso prolongado y su impacto en los usuarios, especialmente en menores de edad.

Esta es la primera de varias demandas presentadas contra grandes plataformas digitales, con el objetivo de determinar su eventual responsabilidad en los efectos sobre la salud mental de los usuarios.