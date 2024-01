Crean una modelo con inteligencia artificial y un reconocido futbolista alemán la invitó a salir

En el perfil no solo hay fotos, sino también videos en donde parece una mujer normal.

Tal es el caso de Emily Pellegrini , una joven de 23 años , que vive en Los Ángeles , y trabaja de modelo. Gracias a sus publicaciones logró acumular más de 140 mil seguidores en Instagram , sin embargo, hace poco se reveló su gran secreto: no es un ser humano .

Una de las cuestiones más curiosas en tanto a su desarrollo fue que el creador se basó en ChatGpt para idear su figura. “Le pregunté a ChatGPT cuál es la chica de los sueños del hombre promedio y me dijo cabello castaño largo y piernas largas , así que la hice exactamente como decía. El objetivo era hacerla simpática y atractiva. Quería mantenerla lo más real posible ”, explicó.

Sin embargo, esto no es un simple perfil para probar el funcionamiento de estas herramientas, el desarrollador le está generando un importante provecho económico, sobre todo a través de Fanvue, una plataforma que permite a mujeres virtuales publicar contenido erótico a cambio de dinero. Lo principalmente llamativo, es que las personas que pagan por este material saben que estas modelos no existen. Aún así, Emily en apenas dos meses, ya genera u$s 10 mil por semana.