GTA VI: cómo reservar el juego y qué incluye cada edición

La nueva entrega de la mítica saga ya puede reservarse antes de su lanzamiento de noviembre. Aquellos fanáticos que compren el videojuego con anticipación tendrán acceso a contenido exclusivo.

La espera de los fanáticos por jugar al Grand Theft Auto VI empezó a entrar en su recta final. Rockstar Games ya habilitó la preventa del título , lo que permite a los fanáticos reservar el juego varios meses antes de su lanzamiento, previsto para el 19 de noviembre de 2026 .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Como suele ocurrir con los grandes estrenos, GTA VI llegará con distintas ediciones, precios y formatos de compra , además de recompensas para quienes lo adquieran de manera anticipada.

Las reservas de GTA VI están disponibles desde el 25 de junio de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S . El lanzamiento mundial está programado para el 19 de noviembre de 2026 , exclusivamente para esas consolas.

Por el momento, no habrá versión para PC en la fecha de estreno y Rockstar no anunció cuándo podría llegar a esa plataforma.

La edición física también puede reservarse desde el inicio de la preventa, aunque la disponibilidad dependerá del stock de cada comercio.

Cómo reservar GTA VI

Quienes opten por la versión digital pueden realizar la compra desde las tiendas oficiales de cada plataforma:

Elegir PS5 o Xbox Series X|S.

Ingresar a PlayStation Store o Microsoft Store.

Buscar GTA VI

Seleccionar la edición deseada.

Completar la compra.

Una vez realizada la operación, la reserva quedará confirmada hasta el lanzamiento. En el caso de la edición física, la compra deberá hacerse en comercios habilitados. La caja no incluirá un disco, sino un código de descarga, que permitirá precargar el juego desde su fecha de lanzamiento.

GTA VI: ediciones disponibles y precios

Rockstar Games confirmó la nueva edición de la icónica saga tendrá dos versiones principales:

Edición estándar: u$s79,99 .

. Ultimate Edition: u$s99,99.

La edición estándar incluye la experiencia completa del juego base. En cambio, la Ultimate Edition suma contenido adicional, entre ellos vehículos exclusivos, armas, objetos cosméticos y acceso prioritario a distintos servicios dentro del universo del juego.

Quienes reserven GTA 6 antes del 20 de noviembre recibirán contenido exclusivo.

Entre sus extras figuran el Vapid Dominator Buggy del 67, el Grotti Cheetah del 95, talleres de personalización y restauración de vehículos clásicos, además de variantes exclusivas de armas para Jason y Lucía.

También incorpora acceso prioritario a comercios especiales como Stock 305, la peluquería Sara's y el estudio Electric Fang Tattoo, con más de 50 diseños de tatuajes creados por el colectivo artístico FAILE. Estos contenidos se irán desbloqueando a medida que avance la historia.

GTA VI: las ventajas de la preventa

Quienes reserven GTA 6 antes del 20 de noviembre recibirán contenido exclusivo. El principal incentivo es el Pack Vintage de Vice City, disponible tanto para la edición estándar como para la Ultimate Edition.

Este paquete incluye: