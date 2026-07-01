Fin de una era: Sony PlayStation dejará de lanzar videojuegos en formato fisico + Agregar ámbito en









Las nuevas compras de juegos solo podrán realizarse en la PlayStation Store, en formato digital a través de distribuidores autorizados.

Adiós a un formato clásico de los videojuegos.

En un cambio trascendental para la industria de los videojuegos, Sony PlayStation anunció que pondrá fin a la producción de discos de juegos físicos en enero de 2028.

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A partir de ese momento, las nuevas compras de juegos solo podrán realizarse en la PlayStation Store, en formato digital a través de distribuidores autorizados. Sony anunció el cambio en una publicación el miércoles por la mañana.

"Para Sony Interactive Entertainment, esta es una evolución natural que les permite adaptarse a las tendencias de consumo, ya que la preferencia general por los medios digitales supera con creces la de los discos físicos", escribió la compañía. "Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día".

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News on physical discs for new games - https://t.co/BzZODXdWGY



News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita - https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026 PlayStation y el fin de una era Esta decisión marca el fin de una era, ya que PlayStation fue la consola que ayudó a popularizar los discos de videojuegos. Si bien no fue la primera plataforma de juegos en utilizarlos, el éxito instantáneo de PlayStation en 1994 convirtió al disco en el soporte preferido para las consolas de videojuegos a partir de ese momento, lo que finalmente desató una batalla por los jugadores con Xbox de Microsoft (Nintendo, por su parte, siempre se mantuvo fiel a los cartuchos).

La noticia de Playstation llega pocos días después de que Rockstar Games anunciara que su próximo título, Grand Theft Auto VI (sin duda el juego más esperado de los últimos años), será exclusivamente digital, lo que ha provocado la indignación de los fans de siempre.

Sin embargo, la decisión de Sony sugiere que no se trata de un caso aislado, sino que probablemente sea el futuro de los videojuegos tal como los conocemos en internet.

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