Disney+ lanzó su mayor actualización global y redefine la experiencia de sus usuarios: en qué consiste + Seguir en









La plataforma incorporó una nueva navegación, que ya está disponible para suscriptores de todo el mundo.

Disney+ renueva su página de inicio y agrega navegación unificada con Hulu y la pestaña “Para ti” para todos los usuarios.

Disney+ implementó una actualización integral que modifica la navegación, la página de inicio y el modo en que cada usuario accede a sus contenidos. La compañía lanzó la renovación primero en Estados Unidos y desde hoy la expandió al resto del mundo, en el marco de su plan para unificar la experiencia con Hulu y mejorar las recomendaciones personalizadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una nueva página de inicio con pestañas Disney+, Hulu y “Para ti” La actualización replica el sistema ya disponible en Estados Unidos. La página principal ahora incluye una barra de navegación superior con accesos directos a Disney+, Hulu y “Para ti”, que desde este momento funciona como la primera pantalla al ingresar a la app. Este nuevo panel está impulsado por un algoritmo renovado, capaz de aprender hábitos y preferencias de cada usuario y reorganizar sugerencias con mayor precisión.

En ciertos países, algunos suscriptores también observan la aparición de ESPN como pestaña adicional, aunque la disponibilidad depende del mercado.

disney La actualización global incluye nuevas etiquetas de contenido, secciones especiales y un algoritmo que personaliza recomendaciones. WhatsOnDisneyPlus Cambios visuales y nuevas etiquetas de contenido La plataforma sumó identificadores como “Final de temporada”, “Nueva serie” y “Nueva película” para destacar estrenos recientes y actualizaciones relevantes. Además, parte de las opciones y accesos directos fueron trasladados a un menú lateral, mientras que la pantalla inicial redujo la cantidad de filas horizontales tradicionales.

En su lugar, Disney+ comenzó a alternar rectángulos horizontales con cuadros verticales, buscando retener la atención y mejorar la exploración del catálogo. También incorporó secciones especiales que se reorganizan según el comportamiento de cada usuario.

disney plus.jpg Los usuarios podrían necesitar actualizar la app para acceder a la nueva experiencia, disponible de forma gradual en todo el mundo. Lanzamiento global gradual y compatibilidad con dispositivos Disney informó que algunos usuarios podrían necesitar actualizar la aplicación para ver inmediatamente los cambios. De todos modos, la compañía indicó que la nueva versión se irá habilitando de manera automática en las próximas horas o días según cada dispositivo, sistema operativo o plataforma de acceso. Roger Palmer, analista especializado en plataformas de streaming, sostuvo que el rediseño implica un “enfoque de tres pilares” que da mayor presencia a Disney+, Hulu y ESPN dentro de un mismo ecosistema global. Según explicó, la nueva estructura también recuerda a los primeros centros temáticos que tuvo la aplicación al momento de su lanzamiento.

Temas Disney

Streaming