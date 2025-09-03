EA reveló las medias de los jugadores argentinos en FC 26: Lionel Messi relegado al quinto lugar







Cada año, como es costumbre, antes del lanzamiento oficial del videojuego, se dan a conocer las valoraciones de los mejores futbolistas. Desató polémica y los usuarios expresaron su disconformidad en redes.

A tan solo 24 días de la salida del FC 26, EA Sports reveló las valoraciones de los jugadores argentinos, lo que desató la polémica en redes sociales.

Si bien la nueva entrega del famoso videojuego de fútbol llegará el 26 de septiembre, ya es una costumbre de cada año que antes de su lanzamiento EA Sports empiece a revelar las valoraciones de los mejores futbolistas del juego. En este contexto, la sorpresa se generó a partir de que, Lionel Messi no sea el futbolista argentino con la mejor media. De hecho, lo bajaron al quinto lugar del top 30 de los argentinos con mayor valoración, con tan solo 86 de media: 78 de ritmo, 85 de tiro, 85 de pase, 90 de regate, 33 de defensa y 64 de físico.

De esta manera, el primer lugar del top 30 se lo llevó el centro delantero Lautaro Martínez, quien se quedó con 88 de valoración: 81 de ritmo, 88 de tiro, 75 pase, 84 de regate, 51 de defensa 83 de físico. El goleador del Inter de Milán fue escoltado por el mediocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, con 87 de media y por Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, que quedó en tercer lugar con 87 de valoración.

messi seleccion Lionel Messi se ubicó en el quinto puesto de los mejores jugadores de Argentina en FC26

Otro motivo de polémica giro en torno a que diversos jugadores que no estuvieron en el radar de la selección nacional, igualmente obtuvieron su lugar en el top 30. Entre ellos se incluye: el delantero Mauro Icardi con 81 de media, Luciano Acosta con 79 de media y Nicolás Domínguez con 79 de media. Además, otro de los grandes focos de crítica fue la valoración que recibió el mediocampista ofensivo Thiago Almada, quién supo ser titular con un buen rendimiento en los últimos partidos de eliminatorios, pero que se quedó con tan solo 79 de valoración. Por ese motivo, fue catalogado como una de las cartas argentinas más infravaloradas.

El top 30 de los jugadores argentinos en el FC 26 El ranking evidencio la notable desvaloración que sufrieron las distintas cartas de los futbolistas argentinos. Muchos recibieron valoraciones que, según los usuarios, no debían de tener en el juego, mientras que otros perdieron terreno por una notable rebaja en su valoración. Esto deja en evidencia una sola cosa: los creadores del juego parecen tener un criterio diferente a los amantes del fútbol. 1. Lautaro Martínez – 88 2. Alexis Mac Allister – 87 3. Julián Álvarez – 87 4. Paulo Dybala – 86 5. Lionel Messi – 86 6. Dibu Martínez – 85 7. Enzo Fernández – 84 8. Exequiel Palacios – 84 9. Rodrigo De Paul – 84 10. Ángel Di María – 82 medias fc 26 Todas las medias de los jugadores argentinos en FC26. Leandesign en X El ranking siguió con: Cristian Romero – 82, Gerónimo Rulli – 82, Nicolás Otamendi – 82, Giovani Lo Celso – 82, Lisandro Martínez – 81, Mauro Icardi – 81, Leonardo Balerdi – 81, Valentín Castellanos – 80, Lautaro Acosta – 79, Nicolás Domínguez – 79, Walter Benítez – 79, Facundo Medina – 79, Augusto Batalla – 79, Thiago Almada – 79, Nico Paz – 79, Alan Varela – 79, Nahuel Molina – 79, Juan Musso – 79, Juan Foyth – 79, Paulo Gazzaniga – 79

