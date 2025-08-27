"Return to Silent Hill": la película que adaptará el popular videojuego presentó su primer adelanto







La adaptación “fiel” de Silent Hill 2 se anunció en 2022 y el rodaje tuvo lugar al año siguiente, pero Cineverse recién retomó el proyecto para su estreno este año.

La adaptación cinematográfica “fiel” de Silent Hill 2, Return To Silent Hill, presentó su primer adelanto. Anteriormente se anunció que el director Christophe Gans regresaría a la franquicia Silent Hill después de trabajar en una adaptación cinematográfica de 2006. Una secuela (Silent Hill: Revelation) siguió en 2012, pero fue dirigida por MJ Basset.

La nueva adaptación de Silent Hill - que promete seguir la trama tal cual es presentada en el videojuego - 2 se anunció en 2022 y el rodaje tuvo lugar al año siguiente, pero Cineverse recién retomó el proyecto para su estreno el mes pasado.

De qué trata Return to Silent Hill Se ha confirmado que Return to Silent Hill llegará a los cines el 23 de enero de 2026. La adaptación estará protagonizada por Jeremy Irvine como James Sunderland, Hannah Emily Anderson como Mary y Evie Templeton como Laura. "La película sigue a James, un hombre destrozado tras el fin de su relación con el amor de su vida, Mary. Cuando una misteriosa carta de ella lo llama de vuelta a Silent Hill, descubre un pueblo antaño reconocible transformado por un mal desconocido", se lee en la descripción oficial de la película.

Mientras James busca desesperadamente a Mary, se topa con criaturas aterradoras y comienza a desentrañar el misterio de lo que le ocurrió al pueblo. Pero a medida que se adentra en la oscuridad, los secretos que descubre lo llevan a una verdad aterradora, y James lucha por resistir lo suficiente para salvar a su único y verdadero amor.

Return to Silent Hill _ Teaser oficial subtitulado – IGN Latinoamérica Return to Silent Hill llegará a los cines el 23 de enero de 2026.

La película es dirigida y coescrita por Christophe Gans, mientras que el compositor original del juego, Akira Yamaoka, también participa en el proyecto. "Return To Silent Hill es una adaptación creada con un profundo respeto por una auténtica obra maestra del videojuego, el icónico Silent Hill 2 de Konami. Espero que los fans disfruten y se sientan plenos con la experiencia que ofrece esta nueva película", declaró Gans en un comunicado.

