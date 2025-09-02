"Call of Duty: Paramount Skydance y Activision firman un acuerdo para una película basada en el videojuego

Paramount firmó un acuerdo cinematográfico con Activision , editor de videojuegos propiedad de Microsoft, para llevar su franquicia Call of Duty a la pantalla grande.

Según el acuerdo, Paramount desarrollará, producirá y distribuirá una película de acción real basada en el universo de Call of Duty , que abarca más de 30 juegos principales lanzados desde que debutó el CoD original en 2003. La valoración del mega acuerdo no fue revelada.

Si bien el pacto se centra específicamente en hacer una película exitosa de Call of Duty, el acuerdo abarca el potencial de Paramount para expandir el universo de “CoD” en cine y televisión, según informa el portal Variety

Aún no hay detalles sobre el enfoque de la película de "Call of Duty", aunque la franquicia de videojuegos se centra en una serie de juegos militares de disparos en primera persona. Muchos de los juegos tienen historias y personajes interconectados, como la subserie "Black Ops" de la desarrolladora Treyarch, que lanzará "Black Ops 7" este otoño.

El acuerdo de Call of Duty llega un mes después de que Paramount cerrara su fusión de 8 mil millones de dólares con Skydance, de David Ellison , y es la última de una serie de movimientos impactantes. Desde que se aprobó la fusión, la compañía fichó a los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things , desde Netflix, y desembolsó 7.7 mil millones de dólares para convertirse en la sede de los eventos del Ultimate Fighting Championship durante siete años.

Activision, ahora integrada en Microsoft Gaming, fue parte de una megafusión hace apenas dos años, cuando Microsoft completó la compra de Activision Blizzard por u$s68,7 mil millones, lo que le dio a la empresa tecnológica el control sobre Call of Duty y muchos otros títulos de videojuegos populares.

Con Call of Duty Paramount obtiene acceso no solo a una de las franquicias de videojuegos más exitosas de todos los tiempos, una que vendió 500 millones de copias en todo el mundo y generó u$s30 mil millones en ingresos en 2022, sino también una franquicia de videojuegos que no ha sido adaptada previamente para cine o televisión.

“Como fan de toda la vida de 'Call of Duty', esto es un sueño hecho realidad”, declaró Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount. “Desde las primeras campañas aliadas del 'Call of Duty' original, pasando por 'Modern Warfare' y 'Black Ops', he pasado incontables horas jugando a esta franquicia que me encanta. Que Activision y jugadores de todo el mundo nos hayan confiado la tarea de llevar este extraordinario universo narrativo a la gran pantalla es un honor y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera”.