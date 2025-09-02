Atención empresarios y diseñadores: con esta nueva Inteligencia Artificial podrán crear logos para futuros negocios







Esta herramienta creativa permite confeccionar logotipos personalizados que llamarán la atención de futuros clientes.

Muchos negocios son especialmente recordados gracias a sus logos.

La estética de un emprendimiento es muy importante ya que es parte de la carta de presentación a futuros clientes, es la manera en la que comienzan a conocer el negocio. Por esto es importante tener un logo que resalte y sea memorable, para lo que existe una nueva herramienta con Inteligencia Artificial que será de mucha ayuda.

Se trata de LOGO, una plataforma en la que los empresarios podrán diseñar su propio logotipo en base al tipo de emprendimiento. Gracias a esta, se podrá confeccionar la imagen de la marca con distintos colores, tipografías y gráficos para crear un logo que muestre la esencia de la empresa.

Cómo funciona LOGO, la IA para diseñar logotipos LOGO AI Fuente: LOGO.com

Para poder crear un logo, en primer lugar se deberá introducir el nombre del emprendimiento en el chat de la plataforma. En caso de no tener uno, esta herramienta también ofrece la posibilidad de crearlo en base a la descripción del negocio y su objetivo. También se puede agregar un slogan, que no solo ofrecerá más material a la IA, sino que hará que la empresa sea más memorable.

La descripción del negocio es crucial para que la herramienta pueda crear un logotipo acorde a lo que se quiere mostrar. Por lo tanto, es necesario ofrecer toda la información posible y elegir 5 palabras clave que representen al negocio en su totalidad. Esto ayudará a ofrecer opciones específicas de íconos.

Una vez finalizado, LOGO mostrará distintas opciones de plantillas de logos diseñadas profesionalmente. Los usuarios podrán utilizarlas como se ofrecen en un principio o pueden customizarlas a su gusto, cambiando los colores, fuentes, incluso los íconos. La inteligencia artificial de LOGO es intuitiva y cuenta con miles de opciones completamente gratuitas.

Temas Inteligencia Artificial