WhatsApp incorpora Inteligencia Artificial para ayudarte a escribir mensajes: descubrí como funciona

Con cinco estilos de redacción, la herramienta de Meta ayuda a mejorar textos, corregir errores y ajustar tonos en los chats antes de enviarlos.

La función ayuda a redactar mensajes claros o humorísticos según la situación, manteniendo la privacidad característica de WhatsApp.

WhatsApp, la app de mensajería más utilizada del mundo, dio un paso importante hacia la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la vida cotidiana de sus usuarios. Con el objetivo de mejorar la experiencia de la interfaz, la plataforma incorporó una herramienta que ayuda a redactar y perfeccionar chats antes de enviarlos.

Esta novedad refleja la estrategia de Meta de explorar nuevas formas de interacción, ofreciendo soluciones que agilizan la escritura y ajustan el tono de los textos según la situación. Desde mejorar la claridad hasta agregar humor o formalidad, la IA busca facilitar la comunicación sin que los destinatarios perciban la intervención y manteniendo el cifrado de extremo a extremo.

whatsappp

Writing Help, la nueva IA de WhatsApp Writing Help es la nueva función de IA diseñada para asistir a los usuarios en la redacción de mensajes dentro de WhatsApp. La herramienta se activa con un simple ícono en forma de lápiz y ofrece sugerencias para reformular textos, corregir errores y ajustar el tono según la intención.

Meta asegura que esta tecnología respeta la privacidad: ni los mensajes originales ni las versiones sugeridas se almacenan en sus servidores, manteniendo el cifrado de extremo a extremo que protege las conversaciones.

app whatsapp La herramienta, por su parte, permite elegir entre cinco modos de escritura: Reformulación, que mejora la claridad sin alterar el sentido; Profesional, para un tono más formal; Divertido, incorporando humor; Apoyo, para mensajes más empáticos; y Corrección, que detecta y corrige errores ortográficos. Por ejemplo, un mensaje cotidiano como “Por favor, no dejes las medias sucias en el sillón” puede transformarse en versiones irónicas o más suaves según el estilo que prefieras. Por ahora, solo está disponible en inglés y comenzó a implementarse en Estados Unidos, aunque la compañía de Mark Zuckerberg anticipó que en los próximos meses llegará a más idiomas y regiones.

Temas WhatsApp

Meta